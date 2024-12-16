Sukses Digelar, Kejurnas Junior Gimnastik Jadi Pondasi Kuat Menuju Prestasi Dunia

JAKARTA – Kejurnas Junior Gimnastik 2024 Seluruh peserta telah mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mengikuti ajang single event gymnast muda bergengsi dua tahunan tersebut.

Sebanyak 116 peserta dari berbagai provinsi berpatisipasi dalam Kejurnas Junior Gimnastik 2024, yang digelar di Gedung Senam Radin Inten, Jakarta, 10-14 Desember 2024. Dari jumlah tersebut sepuluh di antaranya merupakan atlet pelatnas Asian Youth Games (AYG).

Ketua Umum PB Persani (Gymnastic Indonesia) Ita Yuliati menyebut Kejurnas Junior Gimnastik 2024, merupakan ajang talent scouting. Sehingga, diharapkan Indonesia dapat memiliki atlet-atlet terbaik untuk Merah Putih.

Kejurnas Junior Gimnastik 2024

Sebagai informasi, Kejurnas Junior ini merupakan pondasi kuat dalam pembinaan gymnastics menuju prestasi dunia. Terlebih, Persani telah menyiapkan atlet muda menuju Asian Youth Games (AYG) 2025 di Bahrain.

"Jadi kami melihat atlet pelatnas AYG ini tidak bisa berhenti di sini karena akan ada promosi degradasi, sehingga hasil Kejurnas ini akan menjadi seleksi. Menurut saya gymnast (pesenam) muda yang turun di Kejurnas Junior ini juga sangat kompetitif,” kata Ita.

Sedangkan Ketua Panitia Kejurnas Junior Gimnastik 2024 Herman Chaniago merasa puas dengan hasil ajang tersebut. Ia menyebut banyak bibit atlet berbakat yang muncul dalam perhelatan ini.

"Kami harus intensifkan pembinaan baik itu dari pengurus provinsi maupun di pelatnas sendiri sehingga ini bisa menjadi wakil Indonesia nantinya saat ada kegiatan single event maupun multievent," ujar Herman.

Sementara satu di antara atlet pelatnas AYG, Saleh Agung mengaku senang ambil bagian dalam Kejurnas Junior Gimnastik 2024. Ia menyebut ajang tersebut sangat menambah jam terbangnya untuk bertanding.

Dalam Kejurnas Junior Gimnastik 2024, Saleh yang mewakili pelatnas AYG Yogyakarta berhasil meraih medali emas pada disiplin artistik putra nomor kuda pelana dengan mengumpulkan 10.233 poin. Ia mengalahkan Daffa Fernanda wakil dari Sumatera Selatan (9.333 poin) dan Hizkaya Ananda wakil Jakarta (9.200 poin).