HOME SPORTS SPORT LAIN

Pebiliar Indonesia Annabella Putri Ungkap Target Utamanya Jelang Debut di Asian 10-Ball Men & Women Pool Championship 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |08:20 WIB
Pebiliar Indonesia Annabella Putri Ungkap Target Utamanya Jelang Debut di Asian 10-Ball Men & Women Pool Championship 2024
Pebiliar Indonesia, Annabella Putri Yohana. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

BANTEN - Pebiliar asal Indonesia, Annabella Putri Yohana, mengungkapkan target utamanya jelang debut di Asian 10-Ball Men & Women Pool Championship 2024. Karena itu adalah penampilan pertamanya di kompetisi biliar tersebut, target utama Annabella adalah bisa menampilkan permainan terbaiknya.

Asian 10-Ball Men & Women Pool Championship 2024 digelar di Doha, Qatar. Diketahui, turnamen bergengsi se-Asia itu berlangsung di QBSF Academy pada 14 sampai 19 Desember 2024.

Terdapat empat pebiliar putri Indonesia yang akan berlaga di ajang tersebut. Selain Annabella, tiga pebiliar lainnya adalah Silviana Lu, Annita Kan Jaya, dan Emilia Putri Rahmanda.

Annabella yang akan menjalani debutnya sangat antusias menatap ajang tersebut. Pemain asal Pasuruan, Jawa Timur itu tak ingin terbebani. Dia hanya ingin menampilkan penampilan yang terbaik di setiap laga yang akan dimainkan.

Pebiliar Indonesia, Annabella Putri Yohana
Pebiliar Indonesia, Annabella Putri Yohana

“Ini penampilan perdana saya ya. Pokoknya mau menampilkan yang terbaik dulu saja,” kata Annabella kepada Okezone, Senin (16/12/2024).

Kendati berstatus sebagai debutan, Annabella menyatakan tidak ada lawan yang ditakuti. Menurutnya, yang perlu dilawan adalah diri sendiri.

 

Halaman:
1 2
