Hasil Evaluasi Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024: Jonatan Christie dan Gregoria Mariska Kena Rapor Merah

JAKARTA – PBSI telah mengeavaluasi penampilan 6 wakil Indonesia di ajang BWF World Tour Finals 2024. Dari hasil evaluasi itu, Koordinator Pelatih PP PBSI, Mulyo Handoyo, memberikan rapor merah kepada Jonatan Christie dan Gregoria Mariska Tunjung karena masalah stamina dan mental.

Seperti yang diketahui, Indonesia gagal membawa pulang gelar juara di ajang BWF WORLD TOUR FINALS 2024. Dari enam wakil yang lolos, tiga di antaranya gugur di fase grup, yakni Gregoria, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahya Pratiwi (Ganda Putri), dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (Ganda Campuran).

Ketiga wakil Tim Merah-Putih tersebut kompak hanya mampu finis di posisi ketiga di grup mereka masing-masing dengan raihan satu kemenangan saja. Sementara itu, dua ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani serta Jonatan berhasil melenggang ke semifinal.

Sayangnya, langkah Jonatan dihentikan oleh Shi Yu Qi (China) di semifinal lewat rubber game yang berakhir dengan skor 6-21, 21-15 dan 13-21. Begitu juga dengan Fajar/Rian dan Sabar/Reza yang kompak gagal ke partai puncak.

Gregoria Mariska Tunjung. pbsi

Fajri -sebutan Fajar/Rian- dilibas duet Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, lewat pertarungan sengit yang berakhir dengan skor 21-17, 16-21 dan 25-27. Sedangkan Sabar/Reza takluk di tangan pasangan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dengan skor 21-23 dan 13-21.

Mulyo Handoyo pun menilai para wakil Indonesia sudah menampilkan performa maksimal di BWF WORLD TOUR FINALS 2024. Namun secara khusus dia melihat Jonatan dan Gregoria perlu harus meningkatkan stamina dan power mereka karena penampilan mereka menurun ketika menjalani gim penentuan.