HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Ibaratkan Ducati Lenovo seperti Real Madrid: Saya Kylian Mbappe, Francesco Bagnaia Vinicius Jr

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |16:31 WIB
Marc Marquez Ibaratkan Ducati Lenovo seperti Real Madrid: Saya Kylian Mbappe, Francesco Bagnaia Vinicius Jr
Marc Marquez bicara soal hubungannya dengan Francesco Bagnaia (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

MARC Marquez menyamakan relasinya dengan Francesco Bagnaia seperti Vinicius Jr dan Kylian Mbappe di Real Madrid. Sebab, memang ada kesamaan di antara mereka berempat.

Setelah mengalami rangkaian cedera dan tak meningkatnya performa motor Repsol Honda dalam empat musim terakhir, Marquez akhirnya memutuskan pergi ke Gresini Racing di MotoGP 2024. Ia berhasil bangkit dan finis di posisi tiga klasemen hingga mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo.

Francesco Bagnaia memenangi balapan MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Ducati Corse)

The Baby Alien akan bekerjasama dengan Pecco, pembalap yang menjadi andalan tim pabrikan Borgo Panigale sejak 2021. Bahkan, rider berpaspor Italia itu sudah memberikan dua gelar juara MotoGP.

Berduet dengan juara dunia lain di dalam timnya, Marquez memilih merendah. Juara MotoGP itu menganggap Pecco adalah pemimpin tim dan referensinya dalam musim debut di Ducati Lenovo karena telah membuktikan kualitasnya dengan merek asal Italia itu.

Marquez mengibaratkan situasinya seperti Mbappe yang baru datang musim ini dari Paris Saint-Germain (PSG) dan harus belajar dari Vinicius. Bintang asal Prancis itu harus menurunkan egonya untuk bisa beradaptasi dengan tim barunya dengan sang jagoan berpaspor Brasil sebagai acuannya.

“Vinicius adalah orang yang ada di sana, dia adalah referensinya. Kemudian Mbappe akan beradaptasi,” kata Marquez dilansir dari Crash, Senin (16/12/2024).

 

Halaman:
1 2
