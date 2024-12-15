Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tingkatkan Prestasi Atlet Junior, Pelti Berencana Adakan Turnamen Tiap 3 Bulan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |16:03 WIB
Tingkatkan Prestasi Atlet Junior, Pelti Berencana Adakan Turnamen Tiap 3 Bulan
Ketua Umum Pelti DKI Jakarta Hari Nugroho berencana menggelar turnamen setiap tiga bulan (Foto: MPI/Danandaya Arya Putra)
JAKARTA – Ketua Umum Pelti DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, pihaknya akan menggelar turnamen tenis setiap tiga bulan. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak prestasi atlet junior yang terlihat mendominasi di turnamen tenis Piala Pj Gubernur DKI Jakarta 2024.

Atlet junior mendominasi juara dalam turnamen tenis yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, 9-15 Desember 2024. Maka dari itu, Pelti ingin menggelar turnamen secara rutin agar performa atlet-atlet ini terjaga.

Turnamen tenis Piala Pj Gubernur DKI Jakarta 2024 (Foto: MPI/Danandaya Arya Putra)
Turnamen tenis Piala Pj Gubernur DKI Jakarta 2024 (Foto: MPI/Danandaya Arya Putra)

“Kemudian juga nanti ada kelompok umur yang nanti per tiga bulan kami mau adakan. Per tiga bulan kelompok umur,” kata Hari kepada awak media, Minggu (15/12/2024).

“Untuk apa, (untuk) membuat prestasi mereka tetap bisa naik sehingga pada event-nya nanti dia PNP-nya itu menjadi naik lagi,” imbuhnya.

Hari mengaku bangga atas pencapaian para atlet muda yang meraih kemenangan di Piala Pj Gubernur Jakarta 2024. Ia berharap ini menjadi tanda bagus untuk tenis Indonesia.

"Untuk yang seri kedua ini, yang piala gubernur ini didominasi atlet junior semua, Umur 16-17 yang jadi juara runner up-nya,” ucap Hari

“Tahun kemarin kan didominasi yang pertama itu kan atlet-atlet senior, sekarang junior ini memang ya masanya atlet junior bisa maju prestasi," sambungnya.

Lebih lanjut, Hari senang olahraga tenis kini sudah menjadi industri. Ia berharap ke depan olahraga tersebut semakin dikenal masyarakat dan tidak lagi membutuhkan biaya mahal.

 

