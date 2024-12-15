Jadwal Final BWF World Tour Finals 2024: Anders Antonsen vs Shi Yu Qi, Nami Matsuyama/Chiharu Shida Jumpa Pasangan Korea Selatan!

JADWAL final BWF World Tour Finals 2024 akan diulas Okezone. Sejumlah laga menarik akan tersaji, di antaranya duel Anders Antonsen vs Shi Yu Qi, hingga Zheng Siwei/Huang Yaqiong yang jumpa pasangan Malaysia.

Ya, ajang penutup tahun, BWF World Tour Finals 2024, sudah mencapai partai puncak. Laga final akan digelar di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada Minggu (15/12/2024) mulai pukul 13.00 WIB.

Sayangnya, Indonesia tak memiliki wakil di babak final BWF World Tour Finals 2024. Tiga wakil yang mentas di babak semifinal kemarin malam harus menelan pil pahit hingga perjalanan mereka terhenti.

Tetapi, sejumlah laga seru dipastikan tetap akan tersaji. Ajang BWF World Tour Finals 2024 sendiri akan dibuka dengan perang saudara di sektor tunggal putri yang mempertemukan Han Yue (China) vs Wang Zhi Yi (China).

Ini akan jadi pertemuan kesembilan bagi dua pemain China itu. Wang Zhi Yi pun lebih unggul secara rekor pertemuan karena menang 5 kali. Kemenangan teranyar didapat di babak 16 besar India Open 2024 dengan skor 21-10 dan 21-18.

Kemudian, laga final BWF World Tour Finals 2024 akan dilanjutkan dengan duel di sektor ganda campuran. Kembali, China memiliki wakil di babak ini dengan adanya Zheng Siwei/Huang Yaqiong. Mereka akan berhadapan dengan pasangan Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.

Zheng/Huang punya bekal manis untuk laga ini. Mereka unggul telak dalam rekor pertemuan melawan Chen/Toh dengan menyapu bersih kemenangan di 4 pertemuan yang sudah terjadi. Teranyar, Zheng/Huang menang di babak 32 besar Badminton Asia Championship 2024 dengan skor 21-15 dan 21-15.

Kini, menarik menantikan duel itu karena akan jadi pertandingan terakhir Zheng Siwei di dunia bulu tangkis profesional. Diketahui, dia memutuskan pensiun pada akhir tahun ini.

Beralih ke sektor ganda putri, ada duel seru Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan) vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang). Nami/Chiharu harus waspada pada laga ini karena mereka tumbang di pertemuan terakhir melawan Baek/Lee dengan skor 19-21, 21-11, dan 17-21 di babak final All England 2024. Akankah mereka bisa revans kini dan merebut gelar juara?