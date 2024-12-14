Reaksi Gregoria Mariska Tutup Tahun dengan Hasil Minor di BWF World Tour Finals 2024

REAKSI Gregoria Mariska Tunjung tutup tahun dengan hasil minor di BWF World Tour Finals 2024. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia itu memastikan akan melakukan evaluasi atas penampilannya sepanjang tahun ini usai tersingkir dari BWF World Tour Finals 2024.

Gregoria mengakui bahwa performa yang inkonsisten masih menjadi kendala utamanya saat ini. Hal itu terbukti di BWF World Tour Finals 2024, di mana Gregoria terbilang tampil tidak sesuai harapan.

Gregoria harus pulang lebih cepat setelah finis di posisi ketiga pada klasemen akhir Grup A. Pada laga pamungkas Gregoria takluk dari Wang Zhi Yi dari China dengan skor 8-21 dan 16-21. Dengan hasil tersebut, Gregoria gagal melangkah ke semifinal karena hanya bisa mengemas satu kemenangan saja dari tiga laga yang dijalani.

Usai laga, Gregoria pun menyoroti performanya sepanjang tahun ini yang juga berkaca dari hasil BWF World Tour Finals 2024. Bahkan ia merasa kecewa dengan performanya di turnamen bergengsi pada akhir tahun tersebut.

"Berkaca lagi tentang apa yang sudah saya dapat, akhirnya tahun ini selesai. Saya sebenarnya berharap lebih dari ini secara performa jadi cukup kecewa dengan penampilan dan hasilnya, ini catatan baik untuk saya untuk terus belajar dan belajar lagi," ucap Gregoria dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (14/12/2024).