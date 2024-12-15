Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Berstatus Pembalap Tertua di MotoGP 2025, Johann Zarco Bilang Begini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |00:00 WIB
Berstatus Pembalap Tertua di MotoGP 2025, Johann Zarco Bilang Begini
Pembalap TIm LCR Honda, Johann Zarco. (Foto: Instagram/lcr.team)
A
A
A

CANNES – Pembalap Tim LCR Honda, Johann Zarco tak terlalu mempermasalahkan status barunya sebagai rider tertua di MotoGP 2025. Zarco justru mengaku semakin termotivasi untuk bisa bersaing dengan para pembalap yang lebih muda darinya, toh ia pun percaya diri dengan pengalamannya, ia masih bisa bersaing musim depan.

Ya, di usianya yang menginjak angka 34 tahun, Zarco merupakan rider paling tua yang mentas di MotoGP 2025. Sebab, Aleix Espargaro memutuskan untuk pensiun sebagai pembalap reguler.

Zarco sendiri memulai kariernya di MotoGP pada musim 2017 bersama Tech3 Yamaha. Kini, bersama LCR Honda, dia telah membalap untuk empat pabrikan berbeda di ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu.

Pembalap asal Prancis itu bisa dibilang memang terlambat naik ke kelas utama karena ketika itu usianya sudah mencapai 27 tahun. Sebab, mayoritas rider yang promosi ke MotoGP masih berusia jauh di bawahnya.

Johann Zarco. ig/lcr.team
Johann Zarco. ig/lcr.team

Contohnya Ai Ogura yang promosi di MotoGP 2025 bersama Trackhouse Aprilia usai juara Moto2 2024 di usia 23 tahun. Lalu Fermin Aldeguer yang membalap untuk Gresini Ducati musim depan baru berusia 20 tahun pada April 2025.

Kendati demikian, Zarco justru mengaku mendapatkan motivasi ekstra untuk melakoni MotoGP 2025 sebagai pembalap tertua. Dia yakin bisa mengimbangi para juniornya dengan pengalaman yang dimilikinya.

"Memang benar saya akan menjadi yang tertua, saya pikir yang berikutnya adalah Marc (Marquez),” kata Zarco dilansir dari Crash, Minggu (15/12/2024).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/38/3108606/nadia_padovani-4UjT_large.jpg
Bos Gresini Racing Kenang Momen Bareng Marc Marquez, Senang Bantu The Baby Alien Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/38/3103381/jorge_martin-TnOk_large.jpg
3 Kekecewaan Terbesar Jorge Martin dalam Karier Balapnya di MotoGP, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/38/3100920/valentino_rossi_dan_marc_marquez-74tc_large.jpg
6 Duel Panas Marc Marquez vs Valentino Rossi Paling Heboh, Nomor 1 Bukan di Balapan Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100359/valentino_rossi-F8G6_large.jpg
Sahabat Kesal Valentino Rossi Sibuk Balapan Usai Pensiun dari MotoGP, Timnya Jadi Terbengkalai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100209/valentino_rossi-WJZT_large.jpg
MotoGP Kehilangan Fans Gara-Gara Valentino Rossi Pensiun, Fonsi Nieto: Dia seperti Michael Jordan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100050/marc_marquez_dan_pedro_acosta-XI1G_large.jpg
Daftar Pembalap Termuda dan Tertua di MotoGP 2025: Marc Marquez Termasuk?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement