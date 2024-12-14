Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Duet Anyar Rehan Naufal/Gloria Emanuelle, Didaftarkan PB Djarum ke Thailand Masters 2025!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |08:54 WIB
Duet Anyar Rehan Naufal/Gloria Emanuelle, Didaftarkan PB Djarum ke Thailand Masters 2025!
Rehan Naufal Kusharjanto dan Gloria Emanuelle Widjaja diduetkan pada tahun depan. (Foto: PBSI)
A
A
A

PB Djarum memiliki duet baru di sektor ganda campuran, yakni Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. Duet ini pun didaftarkan ke ajang Thailand Masters 2025.

Ya, duet mengejutkan muncul lagi di laman resmi PBSI untuk ajang Thailand Masters 2025 yang digelar pada 28 Januari hingga 2 Februari 2025. Rehan/Gloria tercantum dalam nama peserta Thailand Masters 2025 yang didaftarkan oleh klub PB Djarum.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Rehan/Lisa. PBSI

Pada laman ini, biasanya memang menjadi administrasi bagi para pemain atau pasangan nonpelatnas Indonesia yang hendak mengikuti ajang internasional BWF. Sebelum nantinya akan ditindaklanjuti oleh PBSI untuk didaftarkan ke BWF bersama para pemain atau pasangan dari Pelatnas PBSI.

Munculnya nama Rehan dalam laman tersebut tentu menjadi sebuah pertanyaan. Apakah Rehan hengkang dari Pelatnas PBSI dan dikembalikan ke klub asalnya, yakni PB Djarum?

Nama Gloria sendiri sudah diketahui bahwa beberapa tahun terakhir tak lagi menjadi bagian dari skuad Pelatnas Cipayung. Sementara Rehan, dia adalah penghuni pelatnas PBSI hingga tahun ini yang juga merupakan rekan duet Lisa Ayu Kusumawati.

Akan tetapi, pada tahun depan, PBSI memastikan akan melakukan sejumlah perombakan di sektor ganda campuran. Salah satunya adalah memecah duet Rehan/Lisa, di mana Lisa dipastikan akan berpasangan dengan Rinov Rivaldy.

Sedangkan eks partner Rinov, yakni Pitha Haningtyas Mentari, dia akan dipasangkan dengan juniornya, Verrell Yustin Mulia. Adapun duet teranyar lainnya, adalah Dejan Ferdinansyah yang ditarik masuk ke pelatnas untuk digandengkan dengan pemain ganda putri, Siti Fadia Silva Ramadhanti.

 

Halaman:
1 2
