HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Makanan Ini Jadi Musuh Utama saat Diet Versi Ade Rai, Nomor 1 Disukai Banyak Orang!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |09:55 WIB
5 Makanan Ini Jadi Musuh Utama saat Diet Versi Ade Rai, Nomor 1 Disukai Banyak Orang!
Ade Rai bagikan tips pola hidup sehat versinya. (Foto: Instagram/@aderai)
A
A
A

5 makanan ini jadi musuh utama saat diet versi Ade Rai menarik diulas. Salah satunya ada makanan yang disukai banyak orang.

Atlet binaraga Indonesia, Ade Rai, diketahui selalu menerapkan pola hidup sehat. Alhasil, tubuhnya pun masih bugar, meski usianya sudah tak muda lagi saat ini.

Ade Rai

Ade Rai bahkan sudah menginjak usia kepala 5 saat ini. Tepatnya, atlet yang lahir di Jakarta, pada 6 Mei 1970 itu kini sudah berumur 54 tahun.

Ade Rai pun kerap berbagi tips hidup sehat versinya. Salah satu yang dibagikan adalah menjaga pola makanan saat diet. Sebab menurutnya, ada beberapa makanan yang mesti dihindari orang yang tengah diet. Apa saja?

Berikut 5 makanan ini jadi musuh utama saat diet versi Ade Rai:

5. Kue

Cake Coffe

Salah satu makanan ini jadi musuh utama saat diet versi Ade Rai adalah kue. Ada penyebab khusus makanan ini perlu dihindari menurut Ade Rai.

Kue diketahui memiliki rasa manis. Makanan manis pun perlu dihindari saat diet karena proses penurunan berat badan bisa berjalan sulit jika tetap disantap.

4. Roti

kalori roti tawar

Roti juga perlu dihindari jika ingin diet. Menurut Ade Rai, orang yang menyantap roti biasanya tak cukup satu. Hal inilah yang membahayakan. Jadi sejatinya, selama makan roti dengan porsi biasa, baik-baik saja.

 

Halaman:
1 2
