HOME SPORTS NETTING

Daftar Pebulu Tangkis yang Lolos Semifinal BWF World Tour Finals 2024: Indonesia Kirim 3 Wakil!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |21:42 WIB
Daftar Pebulu Tangkis yang Lolos Semifinal BWF World Tour Finals 2024: Indonesia Kirim 3 Wakil!
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto termasuk pebulu tangkis yang lolos semifinal BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BERIKUT daftar pebulu tangkis yang lolos semifinal BWF World Tour Finals 2024. Indonesia mengirim tiga nama ke empat besar!

Fase grup BWF World Tour Finals 2024 resmi berakhir di Hangzhou Olympic Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Jumat (13/12/2024) malam WIB. Empat pemain dari masing-masing sektor sudah diketahui.

Jonatan Christie kalah dari Shi Yu Qi di BWF World Tour Finals 2024. Foto: PBSI
Jonatan Christie kalah dari Shi Yu Qi di BWF World Tour Finals 2024. Foto: PBSI

Dari tunggal putra, Indonesia mengirimkan Jonatan Christie sebagai perwakilan Grup B. Ia akan tampil di fase ini bersama dengan Shi Yu Qi, Anders Antonsen, dan Chou Tien-Chen.

Sementara itu, dua wakil Indonesia lain berasal dari ganda putra. Mereka adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani.

Kebetulan kedua pasangan berada di grup yang sama yakni Grup B BWF World Tour Finals 2024. Dua pemain lain yakni Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Dari nomor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung sayangnya harus tersingkir. Ada pun empat pemain di semifinal adalah Aya Ohori, Wang Zhi Yi, An Se-young, dan Han Yue.

 

