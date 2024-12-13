Hasil BWF World Tour Finals 2024: Disikat Wang Zhi Yi, Gregoria Mariska Gagal ke Semifinal!

HASIL BWF World Tour Finals 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, gagal melanjutkan langkahnya ke semifinal BWF World Tour Finals 2024.

Penyebabnya, Gregoria kalah di laga terakhir Grup A. Melawan wakil China, Wang Zhi Yi, di laga pamungkas, Gregoria kalah 2 gim langsung dengan skor 8-21 dan 16-21. Laga tersebut berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China pada Jumat (13/12/2024) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Pada laga gim pertama, Gregoria terbilang tampil kurang maksimal. Ia banyak melakukan kesalahan sendiri yang banyak menguntungkan Wang Zhi Yi.

Gregoria pun terlambat panas di awal gim yang langsung tertinggal 0-6. Hal ini tidak lepas dari kesalahan-kesalahan sendiri yang membuat Wang Zhi Yi tampil percaya diri.

Alhasil, Gregoria sulit mengembangkan permainannya di sepanjang laga gim pertama. Hingga akhirnya ia pun menyerah di gim pertama dengan skor telak 8-21.

Pada gim kedua, situasinya sejatinya tidak jauh berbeda ketika di awal laga. Gregoria tetap tampil di bawah tekanan dan masih sering melakukan kesalahan sendiri.

Ia pun tertinggal jauh 1-4 hingga 2-7 di awal laga. Akan tetapi, setelah itu Gregoria mampu memberi perlawanan dan mampu mendulang poin lewat penempatan-penempatan bola yang apik.

Gregoria mampu mempertipis kedudukan menjadi 9-10 dan 12-13. Sayangnya, Gregoria kembali banyak membuang poin dengan melakukan kesalahan sendiri.