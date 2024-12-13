Alasan Ganda Putra China He Ji Ting/Ren Xiang Yu Tiba-Tiba Putuskan Mundur dari BWF World Tour Finals 2024

ALASAN ganda putra China, He Ji Ting/Ren Xiang Yu, tiba-tiba putuskan mundur dari BWF World Tour Finals 2024 akan diulas dalam artikel ini. Mundurnya pasangan itu sendiri diketahui memberi keuntungan kepada wakil Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, hingga bisa lolos langsung ke semifinal BWF World Tour Finals 2024.

Ya, He/Ren resmi mundur dari BWF World Tour Finals 2024. Pengumuman itu disampaikan pada Kamis 12 Desember 2024.

Dikutip dari Aiyuke.com, Jumat (13/12/2024), penyebab mundurnya ganda putra China itu karena Ren Xiang Yu mengalami cedera pinggang. Tak ayal, mereka tak bisa melanjutkan perjuangan di ajang penutup tahun itu.

Keputusan mundur dari BWF World Tour Finals 2024 sendri diambil He Ji Ting/Ren Xiang Yu usai kalah dari ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, di matchday kedua Grup B yang digelar kemarin. Pada laga itu, He/Ren kalah 2 gim langsung dari Sabar/Reza dengan skor 17-21 dan 11-21.