HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024 Hari Ini: Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn, Gregoria Mariska Jumpa Wang Zhi Yi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |05:59 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024 Hari Ini: Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn, Gregoria Mariska Jumpa Wang Zhi Yi!
Jonatan Christie dan Kunlavut Vitidsarn kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024 hari ini akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn hingga Gregoria Mariska Tunjung yang akan hadapi Wang Zhi Yi.

Ya, ajang BWF World Tour Finals 2024 berlanjut hari ini, Jumat (13/12/2024) mulai pukul 08.30 WIB dengan mempertandingkan matchday ketiga alias pamungkas fase grup. Total, ada 5 wakil Tanah Air yang akan berlaga hari ini.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto beraksi di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Sementara itu, satu wakil lainnya, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, takkan berlaga hari ini. Penyebabnya, sang rival, yakni He Ji Ting/Ren Xiang Yu (China) memutuskan mundur dari ajang BWF World Tour Finals 2024.

Keputusan He/Ren juga memberi keuntungan besar untuk Fajar/Rian. Pasalnya, mereka langsung dipastikan lolos ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2024.

Kala Fajar/Rian bisa beristirahat sejenak dan sudah memastikan diri lolos semifinal, sejumlah wakil Tanah Air akan berjuang keras lolos ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2024 hari ini. Salah satunya adalah Jonatan Christie.

Jonatan akan menghadapi laga penentuan melawan Kunlavut. Secara rekor pertemuan, Jonatan unggul 6-3 atas Kunlavut.

Salah satu kemenangan didapat Jonatan dalam pertemuan teranyarnya dengan Kunlavut di 16 besar All England 2024. Tetapi, Jojo -sapaan akrab Jonatan- harus bersusah payah untuk menang karena mesti bertarung rubber game dengan skor akhir 21-19, 18-21, dan 21-13.

 

1 2
