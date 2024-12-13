Laga Lawan Kunlavut Vitidsarn Jadi Pertarungan Penentu di BWF World Tour Finals 2024, Jonatan Christie Siap Kerja Keras

HANGZHOU - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie akan menghadapi laga hidup mati melawan wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn. Pasalnya pertandingan pamungkas di Grup B BWF World Tour Finals 2024 itu akan menjadi penentu lolos atau tidaknya Jonatan ke babak selanjutnya.

Karena itulah, Jonatan siap bekerja keras mempelajari permainan Kunlavut, baik di dua pertemuan terakhir mereka serta penampilan Kunlavut selama di BWF World Tour Finals 2024. Harapannya tentu Jonatan bisa mempelajari gaya bermain Kunlavut dan menentukan strategi yang tepat untuk menang.

Perlu diketahui, laga Jonatan vs Vitidsarn memang menjadi penentu bagi kedua pemain untuk lolos ke semifinal BWF World Tour Finals 2024. Siapapun yang memenangkan laga tersebut akan lolos ke semifinal bersama Shi Yu Qi (China).

Karena laga tersebut menjadi sangat penting, Jonatan mengatakan siap bermain maksimal. Ia akan mempelajari permainan Vitidsarn melalui video di laga-laga sebelumnya untuk menemukan strategi yang tepat.

Jonatan Christie bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

"Besok pertandingan hidup mati melawan Kunlavut (Vitidsarn), saya mau berusaha semaksimal mungkin," ucap Jonatan dalam keterangan pers PBSI, dikutip Jumat (13/12/2024).

"Nanti malam akan lihat video pertemuan terakhir dan dua pertandingan Kunlavut di sini," tambah pemain berusia 27 tahun tersebut.