Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Laga Lawan Kunlavut Vitidsarn Jadi Pertarungan Penentu di BWF World Tour Finals 2024, Jonatan Christie Siap Kerja Keras

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |00:00 WIB
Laga Lawan Kunlavut Vitidsarn Jadi Pertarungan Penentu di BWF World Tour Finals 2024, Jonatan Christie Siap Kerja Keras
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie di BWF World Tour Finals 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie akan menghadapi laga hidup mati melawan wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn. Pasalnya pertandingan pamungkas di Grup B BWF World Tour Finals 2024 itu akan menjadi penentu lolos atau tidaknya Jonatan ke babak selanjutnya.

Karena itulah, Jonatan siap bekerja keras mempelajari permainan Kunlavut, baik di dua pertemuan terakhir mereka serta penampilan Kunlavut selama di BWF World Tour Finals 2024. Harapannya tentu Jonatan bisa mempelajari gaya bermain Kunlavut dan menentukan strategi yang tepat untuk menang.

Perlu diketahui, laga Jonatan vs Vitidsarn memang menjadi penentu bagi kedua pemain untuk lolos ke semifinal BWF World Tour Finals 2024. Siapapun yang memenangkan laga tersebut akan lolos ke semifinal bersama Shi Yu Qi (China).

Karena laga tersebut menjadi sangat penting, Jonatan mengatakan siap bermain maksimal. Ia akan mempelajari permainan Vitidsarn melalui video di laga-laga sebelumnya untuk menemukan strategi yang tepat.

Jonatan Christie bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
Jonatan Christie bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

"Besok pertandingan hidup mati melawan Kunlavut (Vitidsarn), saya mau berusaha semaksimal mungkin," ucap Jonatan dalam keterangan pers PBSI, dikutip Jumat (13/12/2024).

"Nanti malam akan lihat video pertemuan terakhir dan dua pertandingan Kunlavut di sini," tambah pemain berusia 27 tahun tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement