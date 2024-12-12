Wakil China Mundur dari BWF World Tour Finals 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto ke Semifinal

HANGZHOU - Pasangan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, baru saja merebut tiket ke semifinal BWF World Tour Finals 2024. Pasalnya lawan mereka di Grup B, yakni He Ji Ting/Ren Xiang Yu (China) mutuskan mundur dari ajang tersebut.

Kepastian ini juga dinyatakan oleh PBSI melalui akun Instagram-nya. Berbekal satu kemenangan yang didapat Fajar/Rian di laga perdana sudah cukup bagi mereka untuk memastikan satu tempat di semifinal.

"Dengan mundurnya He Ji Ting/Ren Xiang Yu (China), Fajar/Rian memastikan tempat di babak semifinal BWF World Tour Finals 2024," tulis pernyataan PBSI, Kamis (12/12/2024).

Mundurnya He/Ren membuat Fajar/Rian tidak akan menjalani laga terakhir esok hari. Selain itu, pasangan lain yang sudah menjalani laga kontra He/Ren akan dianggap hangus.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto beraksi di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Alhasil, poin yang dimiliki Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani dan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) atas He/Ren tidak akan dihitung. Hal ini tentu menguntungkan Fajar/Rian.

Bagi Fajar/Rian situasi ini membuat mereka sudah memastikan diri lolos ke semifinal karena sudah pasti unggul selisih game. Sementara itu, apa pun yang terjadi di laga Grup B lainnya tidak akan mempengaruhi posisi Fajar/Rian.