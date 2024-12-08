Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Soal Target Fabio Quartararo Cs di MotoGP 2025, Yamaha Pilih Realistis

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |21:04 WIB
Soal Target Fabio Quartararo Cs di MotoGP 2025, Yamaha Pilih Realistis
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DIREKTUR Teknis Yamaha, Max Bartolini, ungkap target Yamaha di MotoGP 2025. Dia pun memilih realistis dengan tak mematok target tinggi untuk Fabio Quartararo cs.

Sudah menjadi rahasia umum kalau Yamaha saat ini sedang dihantui performa yang tidak bagus. Terakhir kali, tim pabrikan asal Jepang itu berhasil meraih kesuksesan pada 2021 dengan Fabio Quartararo keluar sebagai juara.

Fabio Quartararo

Setelah itu, Yamaha cukup kesulitan untuk bisa kembali kompetitif. Mereka kalah saing dengan pabrikan-pabrikan Eropa, seperti Ducati, KTM, sampai Aprilia.

Namun kini, Yamaha akan memiliki dua tim pada MotoGP 2025. Sebab, Pramac Racing hadir menjadi tim satelit mereka. Di musim depan, mereka memiliki empat rider, yakni Fabio Quartaro dan Alex Rins, serta Miguel Oliveira dan Jack Miller di Pramac Racing.

Dengan bertambahnya kekuatan rider, Bartolini tak ingin mematok target tinggi. Dia hanya ingin Yamaha bisa menjadi kompetitif sehingga harapannya dapat tampil moncer di musim berikutnya, yakni MotoGP 2026.

