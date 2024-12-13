Marc Marquez Ogah Sombong: Bukan Cuma Saya dengan Francesco Bagnaia yang Akan Berebut Gelar Juara MotoGP 2025!

MARC Marquez ogah sombong kala membicarakan perebutan gelar juara MotoGP 2025. Dia menegaskan bahwa gelar juara musim depan bukan hanya akan diperebutkan dirinya dengan sang rekan setimnya, Francesco Bagnaia, seperti yang diprediksi banyak pihak.

Prediksi ini sendiri muncul karena sejumlah rival kuat Marquez dan Bagnaia baru berpindah tim di MotoGP 2025. Salah satunya tentu saja Jorge Martin yang akan memperkuat Aprilia Racing musim depan.

Lalu, ada Enea Bastianini yang hijrah ke KTM. Dengan menunggangi motor pabrikan baru, para pembalap itu diyakini takkan bisa berbicara terlalu banyak.

Kondisinya akan berbeda dengan Marquez dan Bagnaia yang masih akan menunggangi motor balap Ducati. Tim pabrikan itu sendiri diketahui tengah garang-garangnya di MotoGP.

Tetapi, Marquez langsung menepis keras pandangan itu. Dia ogah menyingkirkan nama-nama seperti Jorge Martin hingga Bastianini dalam perebutan gelar juara musim depan. Dengan bakat yang dimiliki, Martin hingga Bastianini diyakini Marquez masih akan tampil kompetitif, meski menggunakan motor baru.

"Ini bukan hanya akan menjadi kejuaraan antara Pecco dan saya,” tegas Marquez, dikutip dari Motorsports, Jumat (13/12/2024).