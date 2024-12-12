Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Tour Finals 2024: Cedera, Fajar Alfian/Rian Ardianto Gagal Kalahkan Wakil Malaysia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |21:37 WIB
Hasil BWF World Tour Finals 2024: Cedera, Fajar Alfian/Rian Ardianto Gagal Kalahkan Wakil Malaysia
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU - Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, gagal mengalahkan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik di laga kedua Grup B BWF World Tour Finals 2024, pada Kamis (12/12/2024) malam WIB. Hebatnya, Fajar yang diketahui mengalami cedera mampu tetap memberikan perlawanan hingga memaksa laga hingga rubber game.

Laga tersebut berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China. Pada laga tersebut juga diwarnai insiden cedera Fajar yang membuat wakil Indonesia itu tidak bisa bermain maksimal.

Jalannya Pertandingan

Awal laga gim pertama, Fajar/Rian menunjukkan penampilan impresif. Mereka mampu menekan pertahanan Aaron/Soh hingga langsung unggul jauh 10-3. Akan tetapi, Fajar/Rian sedikit lengah hingga keunggulannya dikejar Aaron/Soh dengan skor 10-9.

Fajar/Rian pun sempat memperlebar jarak keunggulan menjadi 13-9. Namun, lagi-lagi Fajar/Rian lengah dan kedudukan menjadi imbang 14-14. Sayangnya pada momen imbang tersebut, Fajar mengalami insiden karena pergelangan kaki kirinya terkilir saat laga berlangsung.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto beraksi di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto beraksi di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Akan tetapi, Fajar tidak bisa mendapat perawatan imbas peraturan baru yang diterapkan BWF. Alhasil, Fajar harus tetap melanjutkan laga sambil menahan rasa sakit. Meski begitu, secara luar biasa Fajar/Rian justru mendulang sejumlah poin pascainsiden tersebut.

Mereka tampil taktis meski secara pergerakan dan permainan, Fajar tidak tampil optimal. Untungnya, gim pertama masih menjadi milik Fajar/Rian di tengah insiden yang dialami Fajar tersebut. Juara All England 2024 itu memenangi gim pertama dengan skor 21-19.

Usai gim pertama berakhir, Fajar langsung mendapat perawatan saat istirahat. Namun, bukan dari tim medis BWF, Fajar ditangani oleh tim medis Indonesia yang turut masuk ke lapangan bersama pelatih Aryono Miranat.

 

