HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Tour Finals 2024: Sikat Wakil China, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Rebut Kemenangan Perdana

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |19:19 WIB
Hasil BWF World Tour Finals 2024: Sikat Wakil China, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Rebut Kemenangan Perdana
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
HANGZHOU - Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani, berhasil merasakan kemenangan perdana di ajang BWF World Tour Finals 2024. Berstatus sebagai debutan, Sabar/Reza meraih kemenangan pertama mereka usai mengalahkan wakil China He Ji Ting/Ren Xiang Yu, dengan skor 21-17 dan 21-11.

Tak hanya sekadar kemenangan perdana, hasil dari laga di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Kamis (12/12/2024) malam WIB itu juga berarti untuk Sabar/Reza yang ingin lolos ke babak selanjutnya.  Sebab kemenangan di laga kedua Grup B BWF World Tour Finals 2024 itu menjaga asa Sabar/Reza untuk lolos ke semifinal

Jalannya Pertandingan

Pada gim pertama, laga sendiri sejatinya berlangsung sengit. Kedua pasangan saling melakukan serangan untuk bisa mendapatkan poin kemenangan.

Baik Sabar/Reza dan He/Ren saling mengungguli. Seperti pada awal gim pertama, Sabar/Reza sempat unggul 8-6. Namun pada interval Sabar/Reza berbalik tertinggal 10-11.

Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Persaingan sengit terus terjadi hingga kedudukan 16-16. Selepas imbang tersebut, Sabar/Reza sukses memanfaatkan kelengahan He/Ren untuk mengambil alih keunggulan.

Sabar/Reza membuat keunggulan 18-16 usai mengontrol jalannya pertandingan. Mereka pun merebut kemenangan gim pertama dengan skor 21-17.

 

1 2
