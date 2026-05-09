HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Prancis 2026: Fabio Quartararo Berjaya, Marc Marquez Alami Kesialan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |15:57 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Prancis 2026: Fabio Quartararo Berjaya, Marc Marquez Alami Kesialan
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
LE MANS – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo tampil paling cepat di sesi latihan bebas kedua (FP2) di Sirkuit Le Mans, Prancis, pada Sabtu (9/5/2026) sore WIB. Meski hasil sesi berdurasi 30 menit ini tidak memengaruhi pembagian grup kualifikasi, para pembalap, termasuk Quartararo, memanfaatkan waktu singkat ini untuk menyempurnakan setelan motor sebelum pertempuran memperebutkan pole position dimulai di sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2026.

1. Quartararo Bersinar

Publik tuan rumah dibuat bergemuruh saat pahlawan lokal mereka, Fabio Quartararo, tampil impresif sejak awal sesi. Sempat mengeluhkan performa Yamaha M1 miliknya pada hari Jumat, Quartararo membuktikan bahwa ia tetaplah penguasa satu lap di Le Mans.

Terbukti Quartararo sukses memuncaki tabel waktu dengan catatan terbaik 1 menit 30,580 detik. Di sisi lain, garasi Ducati tampak sibuk melakukan evaluasi teknis.

Rider Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio memutuskan kembali menggunakan spek aerodinamika lama, sementara Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) mencoba dua spek berbeda pada masing-masing motornya.

Menariknya, Bagnaia menunjukkan ritme yang sangat menjanjikan dengan ban bekas di akhir sesi. Penampilan solid sang juara dunia bertahan ini menjadi sinyal bahaya bagi lawan-lawannya menjelang sesi Sprint Race nanti.

2. Nasib Sial Marc Marquez

Tidak semua pembalap menikmati sesi pagi yang mulus. Johann Zarco harus mengalami kecelakaan di tikungan kedua terakhir, yang untungnya tidak membuat sang pembalap cedera serius namun cukup merusak ritme persiapannya.

 

