Hasil BWF World Tour Finals 2024: Dejan/Gloria Takluk dari Wakil Malaysia

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja takluk di matchday dua Grup A BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

HANGZHOU – Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja takluk di matchday dua Grup B BWF World Tour Finals 2024 nomor ganda campuran. Mereka bertekuk lutut dari Chen Tang Jie/Toh Ee Wei dengan skor 17-21 dan 18-21.

Bermain di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Kamis (12/12/2024) pagi WIB, Dejan/Gloria mencoba untuk mengimbangi permainan Chen/Toh yang lebih diunggulkan. Permainan pun berlangsung cukup ketat di awal gim dengan kedudukan 4-4.

Namun, setelah itu Chen/Toh berhasil menguasai jalannya pertandingan. Dejan/Gloria tertinggal 7-11 dari pasangan Malaysia tersebut di interval gim pertama.

Selepas interval, Dejan/Gloria juga masih kesulitan untuk mengimbangi permainan Chen/Toh. Alhasil pada gim pertama, Dejan/Gloria harus mengakui keunggulan Chen/Toh dengan skor 17-21.

Pada gim kedua, Dejan/Gloria kembali kesulitan untuk mengatasi permainan agresivitas Chen/Toh. Kali ini mereka kerap membuat kesalahan sendiri sehingga tertinggal cukup jauh 3-7 di awal gim kedua.

Akan tetapi, Dejan/Gloria mampu bangkit. Berkat pertahanan dan serangan yang apik, mereka mampu mengimbangi kedudukan menjadi 9-9.