HOME SPORTS NETTING

Reaksi Dejan/Gloria Usai Raih Kemenangan dalam Debutnya di BWF World Tour Finals 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |11:54 WIB
Reaksi Dejan/Gloria Usai Raih Kemenangan dalam Debutnya di BWF World Tour Finals 2024
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja kala berlaga. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

REAKSI Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja usai raih kemenangan dalam debutnya di BWF World Tour Finals 2024. Ganda campuran Indonesia itu menyebut hasil positif itu menjadi modal berharga untuk menghadapi laga berikutnya.

Gloria menilai dirinya belum bisa fokus untuk mengeluarkan permainan terbaiknya. Namun, pada gim penentuan, kepercayaan dirinya telah meningkat sehingga mampu mendulang poin demi poin dengan mudah bersama Dejan.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (pbsi)

“Hari ini terutama buat saya, di gim pertama dan kedua, fokusnya masih kurang jadi masih kurang yakin sama permainan saya sendiri. Tapi Dejan bisa cover dengan sangat baik ketika permainan saya kurang enak di depan,” kata Gloria dikutip dari keterangan pers PBSI, Rabu (11/12/2024).

“Tapi, Puji Tuhan saya bisa bangkit di gim ketiga, mulai lebih yakin dan percaya dirinya. Tiba-tiba bangun dan berpikir untuk ayo tidak boleh banyak melakukan kesalahan lagi. Momentumnya karena di poin akhir gim kedua saya yang mati jadi dari sana bisa perlahan naik performanya dan lancar sampai akhir,” tambahnya.

Kemenangan ini sekaligus membuat Dejan/Gloria sukses revans atas duet ranking 21 dunia itu. Sebelumnya, dalam pertemuan pertama mereka di Kumamoto Masters 2024 lalu, pasangan non pelatnas itu kalah dengan skor 19-21 dan 18-21.

Pasangan PB Djarum itu pun menilai kali ini pola permainan yang mereka terapkan berjalan lebih rapi dan lebih variative sehingga berhasil menjungkalkan Midorikawa/Saito. Mereka yakin hasil positif dalam debut di WTF 2024 ini menjadi modal apik untuk menatap laga berikutnya.

“Saat kalah di Kumamoto Masters, sebenarnya pola permainan kami sudah benar hanya memang di gim kedua waktu itu ekseskusi terakhirnya tidak pas. Di sini kami mencoba hal yang sama tapi dengan lebih rapi dan ditambah beberapa variasi pola, tidak terpaku satu pola saja,” ujar Dejan.

“Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk menghadapi laga-laga berikutnya,” imbuhnya.

Dengan hasil tersebut, Dejan/Gloria sementara memuncaki Grup B BWF World Tour Finals 2024. Selanjutnya, mereka akan melakoni partai kedua kontra duet Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.

“Kami merasa faktor non-teknis yang harus benar-benar dijaga untuk persiapan ke laga selanjutnya. Selama ini pekerjaan rumah kami banyak di faktor ini jadi harus dipentingkan,” ucap Gloria.

 

Halaman:
1 2
