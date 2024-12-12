Jadwal BWF World Tour Finals 2024 Hari Ini: Jonatan Christie vs Kodai Naraoka, Fajar/Rian Hadapi Jagoan Malaysia!

JADWAL BWF World Tour Finals 2024 hari ini akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya ada Jonatan Christie vs Kodai Naraoka hingga Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang akan hadapi jagoan Malaysia.

Ya, ajang BWF World Tour Finals 2024 akan berlanjut hari ini, Kamis (12/12/2024) mulai pukul 08.30 WIB. Di matchday kedua, sejumlah wakil Tanah Air akan menghadapi lawan sulit kala berlaga di Hangzhou Sport Centre Gymnasium, Hangzhou, China.

Salah satunya ada duel Fajar/Rian melawan jagoan Malaysia, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Pertemuan kedua pasangan ini selalu berjalan sengit. Terbukti, rekor pertemuan kedua pasangan ini pun imbang 4-4.

Tetapi dalam pertemuan terakhir, Fajar/Rian sukses menang atas Aaron/Soh di final All England 2024. Mereka menang 2 gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-16 hingga keluar sebagai juara. Kini, menarik menantikan duel dua pasangan itu.

Selanjutnya, ada juga pertandingan seru antara Jonatan Christie vs Kodai Naraoka (Jepang). Kedua pemain ini tercatat sudah bertemu lima kali. Jonatan pun sukses menang di 3 pertemuan.

Salah satu kemenangan didapat Jonatan Christie dalam pertemuan terakhirnya melawan Kodai Naraoka di Hong Kong Open 2024. Bertemu di babak perempatfinal, Jonatan menang usai bertarung rubber game dengan skor 21-16, 12-21, dan 21-15.

Tentunya, tren positif itu diharapkan bisa dilanjutkan Jonatan. Pasalnya, dia harus menelan kekalahan di laga pembuka BWF World Tour Finals 2024. Melawan wakil tuan rumah, Shi Yu Qi, Jonatan kalah dengan skor 16-21, 21-17, dan 8-21.