Reaksi Gregoria Mariska Usai Kalah dari Aya Ohori di Laga Perdana BWF World Tour Finals 2024

REAKSI Gregoria Mariska Tunjung usai kalah dari Aya Ohori di laga perdana BWF World Tour Finals 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putri Indonesia itu mengaku kecewa dengan penampilannya.

Ya, pil pahit harus ditelan Gregoria Mariska yang kalah dalam laga perdana Grup A BWF World Tour Finals 2024 melawan wakil Jepang, Aya Ohori. Bermain di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Rabu 11 Desember 2024 siang WIB, Gregoria tumbang 2 gim langsung dengan skor 15-21 dan 13-21.

Gregoria pun kecewa dengan hasil itu. Pasalnya, dia merasa tak mampu menampilkan performa terbaiknya dalam pertandingan.

Gregoria hanya mampu mengimbangi Ohori sampai skor 8-8 saja di awal pertandingan. Selepas itu dia banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 8-11 dan 11-16 sampai akhirnya kalah 15-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, pemain ranking enam dunia itu unggul 5-3 lbih dulu. Namun, Ohori dengan cepat mengejar di angka 5-5 dan 8-8.

Selepas itu, Jorji -sapaan Gregoria- tak mampu lagi meredam serangan-serangan yang diberikan Ohori. Alhasil, dia ketinggalan jauh di angka 9-14 dan 12-18 sebelum kemudian tumbang 13-21 di gim kedua.

Gregoria mengungkapkan bahwa permainannya tak berkembang sepanjang laga dan kurang variatif. Selain itu, pemain berusia 25 tahun itu mengaku tak mampu mengimbangi kecepatan Ohori.