HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Tour Finals 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Kalahkan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |20:30 WIB
Hasil BWF World Tour Finals 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Kalahkan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Duel saudara di BWF World Tour Finals 2024 berhasil dimenangkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Ganda putra Indonesia itu sukses mengalahkan junior mereka, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reva Pahlevi Isfahani di laga pertama Grup B BWF World Tour Finals 2024, pada Rabu (11/12/2024).

Sabar/Reza sejatinya kalah usai berjuang keras melawan Fajar/Rian. Terbukti, Fajar/Rian membutuhkan waktu 57 menit untuk bisa menang dengan skor 28-26 dan 21-18 atas Sabar/Reza.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Fajri -sebutan Fajar/Rian- memulai pertandingan dengan lebih percaya diri. Mereka mampu menekan dan menyerang lebih efektif sehingga unggul 6-3 dan 10-8 lebih dulu.

Namun, perlahan-lahan Sabar/Reza bisa mengembangkan permainan dan balik menyerang. Hasilnya, mereka mendapat empat poin beruntun untuk berbalik unggul 12-10.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. PBSI

Akan tetapi, Fajar/Rian dengan cepat bisa mengejar lagi untuk kembali unggul 14-12 meski kemudian skor kembali imbang 14-14. Aksi jual beli serangan dalam tempo cepat pun berlanjut sampai menginjak skor 20-20.

Tak berhenti sampai di situ, kedua pasangan Indonesia terus bertarung ketat dan adu smash-smash serta drive. Namun, setelah imbang 26-26, akhirnya Fajar/Rian mampu mendulang dua poin untuk mengalahkan Sabar/Reza dengan skor 28-26 di gim pertama.

 

