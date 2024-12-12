Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Davide Tardozzi Bangga Duetkan Francesco Bagnaia dengan Marc Marquez di MotoGP: Masa Depan Ducati Sangat Indah!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |07:00 WIB
Davide Tardozzi Bangga Duetkan Francesco Bagnaia dengan Marc Marquez di MotoGP: Masa Depan Ducati Sangat Indah!
Davide Tardozzi soroti duet Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

BOLOGNA – Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, bangga bia duetkan Francesco Bagnaia dengan Marc Marquez di MotoGP. Dia menyebut masa depan Ducati akan sangat indah dengan munculnya duet itu.

Ya, Ducati Lenovo akan memiliki dua juara MotoGP di garasi mereka mulai MotoGP 2025 mendatang. Terdapat 11 gelar juara dunia di antara mereka dengan Marquez memiliki delapan (6 di MotoGP) dan Pecco -sapaan Bagnaia- mengoleksi tiga titel (2 di MotoGP) sejauh ini.

Marc Marquez. ig/ducaticorse

Kedua rider itu setidaknya akan berada di tim pabrikan Ducati hingga akhir musim 2026. Dengan komposisi pembalap yang ada saat ini, Tardozzi pun menilai Marquez dan Pecco adalah tim terkuat yang pernah ada dalam sejarah Ducati di MotoGP. Alhasil, Tardozzi pun memprediksi masa depan tim pabrikan Borgo Panigale akan sangat indah.

“Saya melihat masa depan Ducati sangat indah. Kami punya Pecco Bagnaia dan Marc Márquez, kami punya dua juara hebat. Tim terkuat yang pernah dimiliki Ducati,” kata Tardozzi dilansir dari Motosan, Kamis (12/12/2024).
 

Halaman:
1 2
