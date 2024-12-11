Fajar/Rian Ungkap Siasat Hadapi Format Round Robin di BWF World Tour Finals 2024

HANGZHOU – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mengungkapkan siasat untuk menghadapi sistem round robin di ajang BWF World Tour Finals 2024. Mereka ingin terus fokus berjuang selama fase grup karena kalah atau menang di laga pembuka belum menentukan nasib.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjajal lapangan untuk BWF World Tour Finals 2024 (Foto: X/@INABadminton)

Fajar/Rian menjadi salah satu wakil Indonesia yang telah tiba di Hangzhou, China, pada Minggu 8 Desember 2024 malam waktu setempat untuk melakoni ajang BWF World Tour Finals. Pasangan ranking empat dunia itu pun langsung menjajal lapangan pertandingan di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium pada Senin 9 Desember 2024.

Dalam sesi latihan perdana itu, Fajar/Rian masih fokus untuk memulihkan kondisi fisik. Selain itu, mereka juga beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan.

Mantan duet nomor satu dunia itu menilai kondisi lapangan di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium tak berbeda dibanding saat mereka menjajalnya pada edisi 2023. Pengalaman itu pun mereka jadikan sebagai pelajaran untuk lebih siap tampil di BWF World Tour Finals 2024.

"Kondisi lapangan sama saja dengan tahun lalu, tidak ada perbedaan. Dilihat dari situasi dan kondisi serta cuaca yang dingin juga kurang lebih sama. Pengalaman dari tahun lalu kami harus bisa pelajari," kata Rian dikutip dari keterangan pers PBSI, Senin (9/12/2024).

Fajri tergabung di Grup B dalam BWF World Tour Finals 2024. Mereka akan melakoni perang saudara kontra Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani, serta menghadapi Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia), dan He Ji Ting/Ren Xiang Yu (China).