Ini Harapan Fajar Alfian Usai Hendra Setiawan Putuskan Pensiun

JAKARTA – Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, merasa sedih karena seniornya, Hendra Setiawan memutuskan pensiun. Fajar pun berharap selanjutnya Hendra bisa menjadi pelatih karena dirinya pun tak mau pengalaman dan kehebatan partner Mohammad Ahsan itu disia-siakan.

Seperti diketahui, Hendra memutuskan untuk pensiun sebagai atlet profesional mulai awal tahun depan. Dia mengumumkan keputusannya untuk gantung raket setelah 35 tahun berkarier sebagai atlet, pada Selasa, 3 Desember 2024 lalu lewat Instagram-nya.

Kendati demikian, Hendra masih akan bermain pada Januari mendatang di Indonesia Masters 2025. Turnamen level Super 500 itu bakal menjadi yang terakhir dalam kariernya.

Sebagai rekan sparingnya di Pelatnas PBSI, Fajar mengaku sedih melihat pemain berusia 40 tahun itu pensiun. Dia pun mendoakan kesuksesan sang senior untuk karier berikutnya.

“Ya pasti sedih ya, sedih. Tapi mau gimana lagi itu adalah keputusan akhir dari ko Hendra sendiri. Dan ya semoga di karir selanjutnya bisa selalu sukses menurut saya,” kata Fajar kepada awak media, termasuk Okezone, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, dikutip Minggu (8/12/2024).

Hendra sendiri beberapa kali memberikan kode tak akan jauh-jauh dari dunia bulutangkis setelah pensiun sebagai atlet profesional. Dia ingin terjun sebagai pelatih.

Saat ditanya soal kemungkinan Hendra bakal melatih di Pelatnas PBSI, Fajar memberikan jawaban klasik. Dia menyerahkan keputusan itu kepada pihak PBSI.