BWF World Tour Finals 2024: Gregoria Bertekad Sapu Bersih 3 Laga Fase Grup

HANGZHOU - Gregoria Mariska Tunjung punya misi besar di BWF World Tour Finals 2024. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu bertekad untuk menyapu bersih laga di fase grup dengan hasil kemenangan.

Turnamen penutup tahun ini akan dimulai di Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada 11-15 Desember 2024. Gregoria menjadi satu dari enam wakil Indonesia yang akan tampil di ajang tersebut.

Perempuan berusia 25 tahun itu tergabung dalam Grup A bersama Wang Zhi Yi (China), Aya Ohori (Jepang) dan Busanan Ongbamrungphan (Thailand). Bisa dibilang, kekuatan dari grup tersebut cukup merata.

Namun begitu, Gregoria juga tidak ingin lengah. Pemain kelahiran Wonogiri itu ogah menganggap remeh lawan-lawannya. Sebab menurutnya, tidak ada lawan yang mudah di BWF World Tour Finals 2024.

“Dari undian saya menganggap ini lumayan bagus tapi saya tidak boleh meremehkan karena semua pemain yang lolos ke sini adalah pemain yang terbaik,” ujar Gregoria dalam rilis PBSI, Selasa (10/12/2024).

Di sisi lain, jebolan klub Mutiara Cardinal itu juga bertekad untuk mengukir hasil manis dengan menyapu bersih kemenangan di fase grup. Ia akan fokus dalam menjalani tiap laga untuk bisa memberikan penampilan terbaiknya.