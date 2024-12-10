Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

BWF World Tour Finals 2024: Gregoria Bertekad Sapu Bersih 3 Laga Fase Grup

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |19:26 WIB
BWF World Tour Finals 2024: Gregoria Bertekad Sapu Bersih 3 Laga Fase Grup
Gregoria Mariska Tunjung berlatih jelang BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU - Gregoria Mariska Tunjung punya misi besar di BWF World Tour Finals 2024. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu bertekad untuk menyapu bersih laga di fase grup dengan hasil kemenangan.

Gregoria Mariska Tunjung. pbsi

Turnamen penutup tahun ini akan dimulai di Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada 11-15 Desember 2024. Gregoria menjadi satu dari enam wakil Indonesia yang akan tampil di ajang tersebut.

Perempuan berusia 25 tahun itu tergabung dalam Grup A bersama Wang Zhi Yi (China), Aya Ohori (Jepang) dan Busanan Ongbamrungphan (Thailand). Bisa dibilang, kekuatan dari grup tersebut cukup merata.

Namun begitu, Gregoria juga tidak ingin lengah. Pemain kelahiran Wonogiri itu ogah menganggap remeh lawan-lawannya. Sebab menurutnya, tidak ada lawan yang mudah di BWF World Tour Finals 2024.

“Dari undian saya menganggap ini lumayan bagus tapi saya tidak boleh meremehkan karena semua pemain yang lolos ke sini adalah pemain yang terbaik,” ujar Gregoria dalam rilis PBSI, Selasa (10/12/2024).

Di sisi lain, jebolan klub Mutiara Cardinal itu juga bertekad untuk mengukir hasil manis dengan menyapu bersih kemenangan di fase grup. Ia akan fokus dalam menjalani tiap laga untuk bisa memberikan penampilan terbaiknya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement