HOME SPORTS NETTING

Cedera Pinggang Gregoria Mariska Sudah Tak Kambuh, Pastikan Siap Mentas di BWF World Tour Finals 2024!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |01:04 WIB
Cedera Pinggang Gregoria Mariska Sudah Tak Kambuh, Pastikan Siap Mentas di BWF World Tour Finals 2024!
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, pastikan siap mentas di BWF World Tour Finals 2024. Pasalnya, cedera pinggang Gregoria juga sudah tak kambuh.

Seperti diketahui, Gregoria sempat menderita cedera pinggang saat tampil di semifinal Denmark Open 2024 pada pertengahan Oktober lalu. Bahkan, dia harus menggunakan kursi roda ketika meninggalkan lapangan pertandingan.

Gregoria Mariska Tunjung

Beruntung, sebulan kemudian, pemain ranking enam dunia itu bisa pulih dan tampil dalam Kumamoto Masters dan China Masters 2024. Gregoria melangkah hingga menjadi runner-up di Jepang, tetapi tersingkir di babak 32 besar di Negeri Tirai Bambu.

Gregoria pun melakukan persiapan menuju BWF World Tour Finals 2024 dalam beberapa pekan terakhir. Meski menjalani latihan yang berat, dia memastikan bahwa cederanya tidak kambuh dan benar-benar pulih.

“Puji Tuhan ini tadi aku bilang udah enggak begitu terasa udah enggak kambuh malah, justru kayak aku latihan di dua minggu ini capek banget tapi kondisinya masih bagus ya,” kata Gregoria kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, ketika ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat 6 Desember 2024.

Gregoria pun berharap bisa terus bugar selama tampil di BWF World Tour Finals 2024 yang berlangsung di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember 2024. Sebab, dia ingin menunjukkan performa terbaiknya di turnamen penutup musim tersebut.

“Semoga nanti di WTF tetap bisa main dengan baik dan dengan sehat juga sih aku harapannya ya karena ingin memberikan yang terbaik juga di sana,” jelas pemain kelahiran Wonogiri itu.

