HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Kualifikasi ARRC 2024 Buriram: Pembalap Indonesia Dominasi Kelas AP250

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |11:18 WIB
Hasil Kualifikasi ARRC 2024 Buriram: Pembalap Indonesia Dominasi Kelas AP250
Herjun Atma Firdaus tampil gemilang pada kualifikasi ARRC 2024 Buriram (Foto: AHRT)
A
A
A

BURIRAM – Hasil Kualifikasi ARRC 2024 (Asia Road Racing Championship 2024) seri terakhir di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, Sabtu (7/12/2024) pagi WIB, sudah diketahui. Pembalap Indonesia mendominasi kelas AP250.

Pembalap Yamaha Racing Indonesia, Muhammad Faerozi Toreqottullah, meraih waktu tercepat dengan 1.51.714. Ia akan start dari posisi pertama.

ARRC 2024 (Foto: AHRT)

Posisi kedua dan ketiga dihuni dua pembalap Indonesia dari Astra Honda Racing Team (AHRT). Mereka adalah Herjun Atma Firdaus dan Muhammad Kiandra Ramadhipa mengikuti.

Sementara dari Kelas SS600, pembalap Thailand menguasai dengan start dari posisi tiga terdepan. Mereka adalah Thanat Laoongplio, Rathapong Wilairot, dan Apiwath Wongthananon.

Sementara pembalap Indonesia, Rheza Danica Ahrens, Muhammad Adenanta Putra, Veda Ega Pratama, dan Wahyu Nugroho harus puas start dari posisi 5, 7, 10 dan 12. Keempatnya jelas harus bekerja keras.

Halaman:
1 2
