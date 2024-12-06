Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Angkut 2 Eks Prawira Bandung, Tangerang Hawks Targetkan Lolos Playoff IBL 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |00:08 WIB
Angkut 2 Eks Prawira Bandung, Tangerang Hawks Targetkan Lolos Playoff IBL 2025
Tangerang Hawks luncurkan skuad untuk IBL 2025 dengan target menembus playoff (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Tangerang Hawks menargetkan tembus babak playoff IBL 2025 (Indonesian Basketball League 2025). Kepercayaan diri meningkat setelah mendatangkan roster-roster baru dengan berlabel juara IBL.

Tangerang Hawks mengumumkan jajaran pemain dan pelatihnya untuk IBL 2025 di Jakarta, pada Kamis 5 Desember 2024 sore WIB. Antonius Joko Endratmo masih dipercaya menduduki kursi pelatih.

Skuad Tangerang Hawks untuk IBL 2025 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Kemudian, Tangerang Hawks mendatangkan Qiang Liem dari Rans Simba Bogor dan Alan As Sadi (Prawira Bandung). Untuk slot pemain naturalisasi, mereka mengontrak Ebrahim Enguio Lopez alias Biboy.

Untuk slot tiga pemain asing yang diperkenankan di IBL, diisi oleh Christopher Deonte Bryant, Jarred Shaw, dan Stephaun Branch. Shaw menjadi yang paling beken karena sebelumnya sukses mengangkat trofi IBL 2023 bersama Prawira Bandung dan sempat membela Satria Muda Jakarta di IBL 2024.

Lalu pemain-pemain andalan Tangerang Hawks pada musim lalu masih dipertahankan. Mereka adalah Winston Swenjaya, Gabriel Risky Batistuta, Andrew Lensun Randika Aprilian, dan Habib Titoaji.

"Di musim ini kami mempersiapkan materi pemain lokal yang lebih kompetitif dengan sejumlah rekrutan baru yang sarat pengalaman,” kata Antonius Joko kepada awak media, termasuk Okezone, Jumat (6/12/2024).

“Dan juga pemilihan tiga pemain asing yang sesuai dengan kebutuhan tim dan tentu kami berharap mereka bisa membantu para pemain lokal untuk terus berkembang menjadi lebih baik," imbuhnya.

"Kita tahu Shaw sebelumnya juara di Prawira dan musim keduanya main di Satria Muda. Saya harap hadirnya Shaw bisa membawa energi positif kepada pemain kita sehingga bisa semakin baik lagi musim depan," tukas Joko.

Pada IBL 2024, Tangerang Hawks membukukan delapan kemenangan dan 18 kali kalah. Alhasil, mereka hanya finis di urutan 11.

Halaman:
1 2
