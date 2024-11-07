Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Gabung Dewa United, Arki Dikania Wisnu Siap Bawa Timnya Juara IBL 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |05:55 WIB
Gabung Dewa United, Arki Dikania Wisnu Siap Bawa Timnya Juara IBL 2025
Arki Wisnu resmi bergabung dengan Dewa United Banten jelang IBL 2025 (Foto: Dewa United Banten)
A
A
A

BANTEN - Dewa United Banten Basketball resmi merekrut Arki Dikania Wisnu menjelang Indonesian Basketball League 2025 (IBL 2025). Pemain itu pun langsung pasang target juara bersama tim barunya.

Sebatas informasi, Arki Wisnu memang menjadi buah bibir pada akhir musim 2024 usai mengucapkan perpisahan dengan klub yang berjasa membesarkan namanya, yakni Satria Muda Pertamina Jakarta. Akhirnya, peraih emas SEA Games 2022 itu resmi menyandang status sebagai Anak Dewa.

Arki Dikania Wisnu (Arki Wisnu) resmi bergabung dengan Dewa United Banten (Foto: Dewa United Banten)

"Arki Wisnu kini sudah resmi jadi Anak Dewa," sambut CEO Dewa United Banten Basketball Club, Michael Oliver Wellerz, dalam keterangan yang MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (7/11/2024). 

Michael pun tidak ragu dengan kapasitas Arki meski pemain itu usianya sudah tidak muda lagi. Menurutnya, pemain itu memiliki intelektualitas basket di atas rata-rata pemain lokal dan didukung skill yang mumpuni yang diharapkan pelengkap kekuatan tim.

"Resume Arki di bola basket Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Dia adalah aset Indonesia dan selama 13 musim memiliki segudang prestasi, dengan 5 kali juara, pernah meraih gelar MVP dan membawa Timnas Basket Putra meraih Emas pada ajang SEA Games 2021 di Vietnam, ini merupakan bukti kualitasnya dan saya percaya dia belum habis,” tutur Michael.

Sekentara itu, Pelatih Dewa United Basketball, Pablo Daniel Favare, berharap kedatangan Arki bisa menambah kepercayaan dan mentransformasikan ilmunya, khususnya kepada para pemain muda DUB. Menurutnya, kedatangan sang veteran adalah awal yang bagus dari manajemen.

"Saya juga percaya 100 persen kepada seluruh pemain DU lainnya. Prinsipnya jika kita mau bekerja keras di lapangan dan meletakkan ego masing-masing demi tujuan tim,” ujar coach Pablo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/15/36/2765703/toni-sugiharto-penyelenggaraan-fiba-world-cup-2023-di-indonesia-adalah-bukti-perkembangan-basket-di-tanah-air-32DODIhm7f.jpg
Toni Sugiharto: Penyelenggaraan FIBA World Cup 2023 di Indonesia Adalah Bukti Perkembangan Basket di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/15/36/2765625/eks-pebasket-indonesia-toni-sugiharto-ungkap-perkembangan-olahraga-basket-di-indonesia-kXfIdyoemR.jpg
Eks Pebasket Indonesia Toni Sugiharto Ungkap Perkembangan Olahraga Basket di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/03/36/2679950/bima-perkasa-juara-ibl-3x3-indonesia-tour-2022-usai-kalahkan-satria-muda-U51uN5iG22.jpeg
Bima Perkasa Juara IBL 3x3 Indonesia Tour 2022 Usai Kalahkan Satria Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/29/36/2656697/erick-thohir-turut-berbahagia-atas-kesuksesan-satria-muda-juarai-ibl-2022-FtrfvXBz6E.jpg
Erick Thohir Turut Berbahagia atas Kesuksesan Satria Muda Juarai IBL 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/21/36/2474395/rans-pik-berkompetisi-di-ibl-2022-raffi-ahmad-mudah-mudahan-beri-kemajuan-dunia-basket-indonesia-zGebGsAtMK.JPG
RANS PIK Berkompetisi di IBL 2022, Raffi Ahmad: Mudah-mudahan Beri Kemajuan Dunia Basket Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/28/36/2122702/kelly-purwanto-siap-antarkan-amartha-hangtuah-raih-prestasi-tertinggi-6muJjYKOKj.jpg
Kelly Purwanto Siap Bawa Amartha Hangtuah Raih Prestasi Tinggi di IBL 2020
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement