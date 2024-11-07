Gabung Dewa United, Arki Dikania Wisnu Siap Bawa Timnya Juara IBL 2025

BANTEN - Dewa United Banten Basketball resmi merekrut Arki Dikania Wisnu menjelang Indonesian Basketball League 2025 (IBL 2025). Pemain itu pun langsung pasang target juara bersama tim barunya.

Sebatas informasi, Arki Wisnu memang menjadi buah bibir pada akhir musim 2024 usai mengucapkan perpisahan dengan klub yang berjasa membesarkan namanya, yakni Satria Muda Pertamina Jakarta. Akhirnya, peraih emas SEA Games 2022 itu resmi menyandang status sebagai Anak Dewa.

"Arki Wisnu kini sudah resmi jadi Anak Dewa," sambut CEO Dewa United Banten Basketball Club, Michael Oliver Wellerz, dalam keterangan yang MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (7/11/2024).

Michael pun tidak ragu dengan kapasitas Arki meski pemain itu usianya sudah tidak muda lagi. Menurutnya, pemain itu memiliki intelektualitas basket di atas rata-rata pemain lokal dan didukung skill yang mumpuni yang diharapkan pelengkap kekuatan tim.

"Resume Arki di bola basket Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Dia adalah aset Indonesia dan selama 13 musim memiliki segudang prestasi, dengan 5 kali juara, pernah meraih gelar MVP dan membawa Timnas Basket Putra meraih Emas pada ajang SEA Games 2021 di Vietnam, ini merupakan bukti kualitasnya dan saya percaya dia belum habis,” tutur Michael.

Sekentara itu, Pelatih Dewa United Basketball, Pablo Daniel Favare, berharap kedatangan Arki bisa menambah kepercayaan dan mentransformasikan ilmunya, khususnya kepada para pemain muda DUB. Menurutnya, kedatangan sang veteran adalah awal yang bagus dari manajemen.

"Saya juga percaya 100 persen kepada seluruh pemain DU lainnya. Prinsipnya jika kita mau bekerja keras di lapangan dan meletakkan ego masing-masing demi tujuan tim,” ujar coach Pablo.