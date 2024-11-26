5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Jonatan Christie

BERIKUT lima calon kuat juara tunggal putra di BWF World Tour Finals 2024. Salah satunya tentu saja Jonatan Christie.

Sebanyak delapan pemain terbaik tunggal putra akan tampil di BWF World Tour Finals 2024. Ajang itu akan berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, 11-15 Desember.

Lalu, siapa saja lima calon kuat juara tunggal putra tersebut? Simak ulasan berikut ini.

5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di BWF World Tour Finals 2024

5. Chou Tien-chen





Pemain asal Taiwan ini tampil cukup bagus sepanjang BWF World Tour 2024. Chou tercatat berhasil juara Arctic Open Super 500 dan Thailand Masters Super 300.

Selain itu, pebulu tangkis berusia 34 tahun ini juga meraih dua runner-up. Chou bahkan lolos ke BWF World Tour Finals di urutan tiga!

4. Shi Yu Qi





Pemain asal China ini jelas masuk dalam daftar kandidat. Shi tercatat empat kali juara pada 2024 termasuk Indonesia Open (Super 1000), India Open, French Open, dan Singapore Open!

Tiga turnamen terakhir berlevel Super 750. Selain itu, Shi akan berlaga sebagai wakil tuan rumah. Wajar jika pemain satu ini masuk dalam daftar kandidat.