HOME SPORTS NETTING

Kisah Indonesia dan China, 2 Negara yang Punya Wakil di Semua Nomor BWF World Tour Finals 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |14:58 WIB
Kisah Indonesia dan China, 2 Negara yang Punya Wakil di Semua Nomor BWF World Tour Finals 2024
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Indonesia dan China, 2 negara yang punya wakil di semua nomor BWF World Tour Finals 2024 menarik untuk dibahas. Sebab Indonesia dan China berhasil membuktikan diri kepada dunia bahwa mereka benar-benar negara penghasil atlet berbakat di dunia bulu tangkis.

Terbukti dengan keberhasilan Indonesia dan China yang mampu mengirimkan setidaknya satu wakil di setiap sektor pada turnamen penutup musim 2024 tersebut. Tentunya tidak mudah untuk bisa mengirimkan satu wakil di setiap sektor untuk BWF World Tour Finals.

Mengingat hanya delapan pemain dari masing-masing sektor yang berhak bermain di turnamen penutup musim BWF World Tour yang sudah berlangsung di sepanjang 2024 ini . Setiap negara pun dibatasi hanya boleh mengirimkan dua negara saja di setiap sektor, yang mana membuat persaingan semakin ketat.

Delapan pemain yang berhak mengikuti BWF World Tour Finals adalah pebulutangkis yang sukses mengumpulkan poin terbanyak dari rangkaian turnamen BWF yang digelar selama satu musim kompetisi, yang mana biasanya poin mulai dihitung per Januari.

Presiden Jokowi Tanding Badminton Lawan Atlet Nasional di Bali International Convention Center

Jadi, ranking BWF World Tour sangat berbeda dengan BWF World Ranking. Untuk bisa masuk ke dalam delapan besar ranking BWF World Tour tersebut, dibutuhkan konsistensi di sepanjang turnamen selama satu musim.

Jonatan Christie

Saat ini, China dan Indonesia membuktikan betapa konsistennya perwakilan mereka di sepanjang 2024 ini. Terbukti hanya Indonesia dan China yang punya wakil di semua nomor pada ajang BWF World Tour Finals 2024.


