Hasil Lengkap Semifinal China Masters 2024: Jonatan Christie dan Sabar/Reza Tembus Final, Viktor Axelsen Kalah Perang Saudara!

HASIL lengkap semifinal China Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Dua wakil Indonesia, Jonatan Christie dan juga Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, berhasil menembus babak final. Sementara itu, Viktor Axelsen harus tersingkir karena kalah perang saudara.

Ya, sejumlah laga seru tersaji di semifinal China Masters 2024 yang berlangsung di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, China, pada Sabtu (23/11/2024). Hasil manis pun didapat 2 wakil Indonesia yang mentas di semifinal karena sama-sama melesat ke final.

Jonatan Christie lebih dahulu lolos ke final. Kepastian itu didapat usai mengandaskan wakil China, Shi Yu Qi di babak semifinal.

Jonatan yang bermain apik bisa memenangkan laga dalam dua gim langsung. Dia menang dengan skor 21-17 dan 21-16.

Jejak manis Jonatan berhasil diikuti ganda Indonesia, Sabar/Reza. Pemain non-pelatnas PBSI itu juga berhasil menyegel tiket final usai mempermalukan wakil tuan rumah, China.

Sabar/Reza berhasil mengandaskan perlawanan wakil China, He Ji Ting/Ren Xiang Yu. Mereka menang dua gim langsung 21-16 dan 21-18.

Di final, Sabar/Reza akan menghadapi duet baru Korea Selatan, yakni Jin Yong/Seo Seung Jae. Pasangan itu berhasil lolos ke final usai mengalahkan unggulan asal India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dengan skor 21-18, 14-21, dan 21-16.