HOME SPORTS NETTING

Hasil China Masters 2024: Fajar/Rian Pulangkan Leo/Bagas

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |22:00 WIB
Hasil China Masters 2024: Fajar/Rian Pulangkan Leo/Bagas
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melaju ke 16 besar China Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

SHENZHEN – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil memulangkan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana di 32 besar China Masters 2024 Super 750. Mereka menang 21-17, 20-22, dan 21-14.

Bermain di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, Rabu (20/11/2024) malam WIB, Fajri nampak kurang panas di awal laga. Mereka berada dalam tekanan Leo/Bagas sehingaga terus tertinggal di angka 2-4, 3-5, dan 5-7.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Namun, mantan duet nomor satu dunia itu pelan tapi pasti bisa keluar dari tekanan dan mengembangkan permainan. Mereka pun bisa menyamakan kedudukan menjadi 7-7 dan berbalik unggul 11-8 di interval gim pertama.

Fajar/Rian terus menjaga keunggulan sampai mencapai skor 15-13. Selepas itu, mereka kerap melakukan kesalahan hingga Leo/Bagas menyamakan skor menjadi 15-15 dan 16-16.

Akan tetapi, Fajri tampil sangat apik dengan tempo yang cepat di poin-poin kritis. Hasilnya, mereka kembali memimpin 19-16 dan kemudian menutup gim pertama dengan skor 21-17.

Pertarungan sengit terjadi di awal gim kedua. Kedua pasangan Pelatnas PBSI itu terlibat jual beli serangan dalam tempo cepat sampai menginjak skor 6-6.

Selepas itu, Fajar/Rian kembali bisa menyerang dengan lebih efektif lewat smash-smash keras dan drive-drive yang akurat. Juara All England dua kali itu pun unggul 11-7 dan 13-9.

Namun, pasangan ranking empat dunia itu lengah hingga sang junior mengejar di angka 13-13 dan bahkan sempat berbalik unggul 14-13. Fajar/Rian dengan cepat membalikkan kedudukan lagi menjadi unggul 16-14.

Halaman:
1 2
