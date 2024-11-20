Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Masters 2024: Lanny/Fadia Mundur, Febriana/Amallia Melaju

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |20:01 WIB
Hasil China Masters 2024: Lanny/Fadia Mundur, Febriana/Amallia Melaju
Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi melaju ke 16 besar China Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

SHENZHEN – Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berhasil melaju ke 16 besar China Masters 2024 Super 750. Hal itu tidak terlepas dari mundurnya Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti di gim kedua.

Bermain di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, Rabu (20/11/2024) malam WIB, Ana/Tiwi -sapaan Febriana/Amallia- memulai laga dengan percaya diri. Meski sempat imbang 4-4, mereka menyerang dengan apik sehingga bisa unggul 9-5.

Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Ana/Tiwi terus memenangkan reli-reli panjang yang terjadi dengan serangan-serangan yang efektif. Mereka pun menjaga keunggulan sampai mencapai skor 13-9.

Namun, setelah itu Ana/Tiwi membuat beberapa kesalahan sehingga Lanny/Fadia bisa menyamakan skor menjadi 14-14 dan 16-16. Namun, pasangan ranking 11 dunia itu bisa bangkit dan kembali mendominasi. Alhasil, mereka sukses mengunci kemenangan di gim pertama dengan skor 21-17.

Pada gim kedua, Lanny/Fadia masih kesulitan mengimbangi permainan Ana/Tiwi. Mereka tertinggal 0-3 lebih dulu.

Halaman:
1 2
