Hasil China Masters 2024: Gregoria Mariska Dipulangkan Wakil Thailand

SHENZHEN – Gregoria Mariska Tunjung kalah di babak 32 besar China Masters 2024 Super 750. Tunggal putri Indonesia itu tumbang di tangan Pornpawee Chochuwong dua gim langsung 13-21 dan 14-21.

Bermain di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, Rabu (20/11/2024) sore WIB, Gregoria tampil buruk sejak awal pertandingan. Ia banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 0-4.

Di sisi lain, Pornpawee bermain dengan sangat gemilang dengan serangan-serangannya yang ciamik. Ia pun dengan mudah mendulang poin untuk memimpin 8-3 dan 11-5 di interval gim pertama.

Gregoria terus membuat error setelah rehat dan kesulitan meredam serangan Pornpawee. Alhasil, pemain berusia 25 tahun itu ketinggalan 5-16 dan kalah dengan skor 13-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Gregoria tak kunjung menemukan permainan terbaiknya. Gerakannya tak bisa mengimbangi permainan cepat Pornpawee sehingga dia tertinggal 1-5 dan 5-9.