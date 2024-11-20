Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Masters 2024: Gregoria Mariska Dipulangkan Wakil Thailand

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |16:48 WIB
Hasil China Masters 2024: Gregoria Mariska Dipulangkan Wakil Thailand
Gregoria Mariska Tunjung tumbang di 32 besar China Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

SHENZHEN Gregoria Mariska Tunjung kalah di babak 32 besar China Masters 2024 Super 750. Tunggal putri Indonesia itu tumbang di tangan Pornpawee Chochuwong dua gim langsung 13-21 dan 14-21.

Bermain di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, Rabu (20/11/2024) sore WIB, Gregoria tampil buruk sejak awal pertandingan. Ia banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 0-4.

Gregoria Mariska Tunjung

Di sisi lain, Pornpawee bermain dengan sangat gemilang dengan serangan-serangannya yang ciamik. Ia pun dengan mudah mendulang poin untuk memimpin 8-3 dan 11-5 di interval gim pertama.

Gregoria terus membuat error setelah rehat dan kesulitan meredam serangan Pornpawee. Alhasil, pemain berusia 25 tahun itu ketinggalan 5-16 dan kalah dengan skor 13-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Gregoria tak kunjung menemukan permainan terbaiknya. Gerakannya tak bisa mengimbangi permainan cepat Pornpawee sehingga dia tertinggal 1-5 dan 5-9.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089348/ini-penyebab-sabar-karyaman-reza-pahlevi-gagal-juara-china-masters-2024-DOcVP3Nkjl.jpg
Ini Penyebab Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089228/jonatan-christie-ungkap-penyebab-kalah-dari-anders-antonsen-di-final-china-masters-2024-WoyQiOvSYV.JPG
Jonatan Christie Ungkap Penyebab Kalah dari Anders Antonsen di Final China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089227/kisah-sabar-karyaman-reza-pahlevi-yang-senang-bukan-main-berhasil-kalahkan-jagoan-malaysia-di-china-masters-2024-brrc4GNg82.JPG
Kisah Sabar Karyaman/Reza Pahlevi yang Senang Bukan Main Berhasil Kalahkan Jagoan Malaysia di China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089225/jonatan-christie-akui-sedih-gagal-juarai-china-masters-2924-MSlspUawZw.JPG
Jonatan Christie Akui Sedih Gagal Juarai China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/40/3089177/hasil-lengkap-final-china-masters-2024-jonatan-christie-dan-sabar-karyaman-reza-pahlevi-kompak-jadi-runner-up-7d4BFwyc3p.JPG
Hasil Lengkap Final China Masters 2024: Jonatan Christie dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Kompak Jadi Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/40/3089154/hasil-final-china-masters-2024-ditumbangkan-ganda-putra-korea-selatan-sabar-karyaman-reza-pahlevi-gagal-juara-MR6YMA6ZSA.jpg
Hasil Final China Masters 2024: Ditumbangkan Ganda Putra Korea Selatan, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement