HOME SPORTS SPORT LAIN

Selalu Gagal Juara, Atlet Biliar asal Kepulauan Riau Ini Ingin Menang di POBSI Pool Circuit Series IV Kota Batu

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |12:18 WIB
Selalu Gagal Juara, Atlet Biliar asal Kepulauan Riau Ini Ingin Menang di POBSI Pool Circuit Series IV Kota Batu
Atlet biliar asal Kepulauan Rian, Andri. (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

KOTA BATU - Atlet biliar asal Kepulauan Riau, Andri mengaku selalu gagal juara ketika mengikuti ajang POBSI Pool Circuit Series. Karena itu, ia pun berniat untuk tampil maksimal di POBSI Pool Circuit Series IV 2024 Kota Batu yang tengah berlangsung.

Andri atlet billiar asal tim Jflowers mengaku sudah berlatih keras dan berusaha melakukan terbaik agar bisa mencapai babak final. Sebelumnya ia memang sempat menembus babak final tapi gagal juara.

"Belum pernah juara satu, cuma kayak runner-up, semifinal gitu saja kalau pool circuit," ucap Andri, dikutip Selasa (12/11/2024).

Andri mengatakan, akan meningkatkan fokus dalam pertandingan dan mengurangi begadang demi menjaga kondisi tubuhnya. Apalagi saat ini dirinya masih berada di posisi empat POBSI rangking nasional pool putra 2024, dengan jumlah poin 2.610 poin.

POBSI Pool Circuit Series IV 2024 (Avirista/MPI)

Di posisi pertama atlet billiar asal Sumatera Utara, Punguan menjadi pemimpin rangking POBSI rangking nasional pool putra 2024 dengan 3.130 poin, disusul oleh Jefry Z. Mantra darı Sumatera Utara dengan 2.685 poin, dan Edward dari Jakarta dengan 2.650 poin.

"Kalau targetnya ingin juara. Makanya terus fokus, jangan kebanyakan begadang," tukasnya.

Halaman:
1 2
