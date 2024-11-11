Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit Series IV Digelar, Begini Cerita Pembinaan Atlet Biliar Junior hingga Jadi Juara di Luar Negeri

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |20:52 WIB
POBSI Pool Circuit Series IV Digelar, Begini Cerita Pembinaan Atlet Biliar Junior hingga Jadi Juara di Luar Negeri
POBSI Pool Circuit Series IV. (Foto: Avirista Midaada/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

POBSI Pool Circuit Series IV digelar. Ada kisah menarik soal cerita pembinaan atlet biliar junior hingga jadi juara di luar negeri.

Penyelenggaraan POBSI Pool Circuit Series IV berlangsung di Kota Batu, Malang. Ajang ini digelar guna menjadi penyemangat atlet-atlet.

POBSI Pool Circuit Series IV

Pasalnya, selama ini proses pembibitan atlet-atlet junior sudah dilaksanakan oleh venue biliar yang jadi tempat penyelenggaraan POBSI Pool Circuit Series IV di Kota Batu, Jawa Timur. Hendra Kurniawan Owner Carabao Bistro Pool mengungkapkan, pihaknya juga melakukan pembibitan atlet-atlet junior yang dilatih di tempatnya.

Beberapa atlet bahkan dilatih secara khusus oleh tim pelatih darı Carabao Training Center yang ada di beberapa daerah di Indonesia.

"Kita punya pelatih di sini namanya Juan Dewa, yang dia punya kapasitas untuk melatih, kebetulan kami juga melakukan pembibitan juga ada Carabao training center," kata Hendra Kurniawan, ditemui di pembukaan POBSI Pool Circuit Series IV, Kota Batu, Senin sore (11/11/2024).

Hendra menjelaskan, selain latihan khusus oleh pelatih berpengalaman. Beberapa talenta muda pelajar yang berlatih di venue biliar diberikan promo khusus, sehingga mereka mampu menjangkaunya. Proses pembibitan atlet junior itu bahkan sampai didukung penuh dari sisi jam terbang mengikuti turnamen.

"Kita lebih fokus ke pembibitan junior skala nasional, dan kita punya Atlet junior namanya Albert Januarta, Excel, dan beberapa lainnya binaan kami usianya di bawah 16 tahun semua. Kita jadikan untuk menjadi sarana pembibitan kenapa Karena di Carabao Bistro and Pool ini konsepnya betul-betul family friendly," jelasnya.

