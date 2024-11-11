Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit 2024 Seri IV Jadi Ajang Atlet Biliar Tingkatkan Kemampuan agar Go International

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |17:08 WIB
POBSI Pool Circuit 2024 Seri IV Jadi Ajang Atlet Biliar Tingkatkan Kemampuan agar <i>Go International</i>
Ketua PB POBSI Jawa Timur, Pujo Asmara Hadi, berharap atlet memanfaatkan ajang ini untuk meningkatkan skill (Foto: MPI/Avirista Midaada)
BATU – POBSI Pool Circuit 2024 Seri IV Jawa Timur diharapkan jadi ajang atlet biliar meningkatkan kemampuan agar go international. Sebab, para atlet sudah menjadikan biliar sebagai profesi yang ditekuninya.

Ketua PB POBSI Jawa Timur, Pujo Asmara Hadi menyampaikan, wilayahnya diakui menjadi salah satu gudangnya atlet-atlet billiar. Mereka mulai menampakkan jati dirinya dan menjadi bagian dari olahraga prestasi, bukan lagi sekedar untuk kesenangan atau hobi.

POBSI Pool Circuit 2024 Seri IV Kota Batu (Foto: MPI/Avirista Midaada)

"Jadi bukan sekedar wisata atau hobi, tapi ini merupakan olahraga yang punya jenjang kariernya, sehingga apa yang sudah kita lihat semua banyak sekali adik-adik yang sudah dikontrak oleh suatu brand," kata Pujo, usai membuka acarandi Carabao Bistro & Pool, Kota Batu, Senin (11/11/2024).

Lebih lanjut, Pujo menyebut ada beberapa atlet billiar yang sejak muda memutuskan terjun sepenuhnya, berhasil naik kelas hingga ke tingkat internasional. Ia mencontohkan atlet billiar Gebby Adi Wibawa, yang menjadi contoh atlet-atlet junior lainnya yang sudah berprestasi.

"Dia yang berangkat itu dari di SMA menekuni hingga sekarang menjadi langganan pemain nasional. Ini kan bisa menjadikan suatu ukuran bahwasannya itu merupakan olahraga prestasi, dan bisa menjadi profesi sepertinya cabang-cabang olahraga lainnya," jelasnya.

Makanya, kehadiran turnamen billiar POBSI Pool Circuit Series IV di Kota Batu, Jawa Timur, diharapkan mampu dimanfaatkan oleh atlet-atlet daerah untuk lebih kompetitif lagi. Apalagi, turnamen ini berskala nasional sehingga bisa meningkatkan skill dan kemampuan para atlet sendiri.

