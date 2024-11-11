5 Makanan yang Dijauhi Ade Rai karena Jadi Penyebab Berat Badan Sulit Turun, Nomor 1 Lezat Disantap saat Hujan

ADA 5 makanan yang dijauhi Ade Rai karena jadi penyebab berat badan sulit turun menarik untuk dibahas. Sebagai mantan atlet binaraga, Ade Rai mengetahui betul cara untuk memiliki bentuk tubuh yang ideal.

Ade Rai juga paham apa saja makanan yang bisa menghambat pembentukan badan yang ideal tersebut. Biasanya makanan-makanan yang menjadi penyebab berat badan turun adalah makanan yang sering dijumpa di keseharian kita. Lantas apa saja?

Berikut 5 Makanan yang Dijauhi Ade Rai karena Jadi Penyebab Berat Badan Sulit Turun:

5. Roti





Selama memakan roti dengan porsi biasa tentu baik-baik saja. Namun Ade Rai mengingatkan memakan roti yang kebanyakan itu bisa berdampak ke tubuh seseorang, termasuk untuk orang-orang yang tengah menjalan program penurunan berat badan.

4. Kerupuk





Menurut Ade Rai mengonsumsi berlebihan kerupuk atau keripik bisa berdampak ke tubuh. Jadi, ia menyarankan untuk bisa mengurangi sementara saja jika ingin menurunkan berat badan.

Apalagi kerupuk yang dimakan biasanya jumlahnya cukup banyak untuk sekadar menemani si makanan utama. Untuk itu, lebih baik untuk dijaga atau benar-benar dihindari memakan kerupuk agar program diet biasa berjalan baik.

3. Kue





Kue biasanya banyak disantap sebagai teman kopi atau minum teh. Tentu jika hanya sedikit tidak menjadi masalah, namun banyak orang yang justru bisa langsung memakan kue dengan porsi yang lebih banyak.