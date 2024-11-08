Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Miris Francesco Bagnaia Alami Kecelakaan Tragis hingga Kakinya Terlindas di MotoGP Catalunya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |17:27 WIB
Kisah Miris Francesco Bagnaia Alami Kecelakaan Tragis hingga Kakinya Terlindas di MotoGP Catalunya
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

KISAH miris Francesco Bagnaia alami kecelakaan tragis hingga kakinya terlindas di MotoGP Catalunya menarik untuk dibahas. Sebab Sirkuit Catalunya yang berada di Barcelona, Spanyol itu akan menjadi trek bersejarah untuk Bagnaia yang tengah berjuang memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2024.

Ya, seperti yang diketahui MotoGP Valencia 2024 yang seharusnya menjadi seri penutup terpaksa dibatalkan. Alasannya karena Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia mengalami kerusakan parah pasca badai Dana yang menyerang kota di Spanyol tersebut.

Promotor MotoGP, Dorna Sports pun akhirnya menunjuk Sirkuit Catalunya sebagai trek penentu gelar juara MotoGP 2024 antara rider Ducati Lenovo, Bagnaia vs Jorge Martin (Pramac Ducati). Kabar baiknya, Bagnaia adalah pemenang balapan MotoGP Catalunya 2024 pada 26 Mei lalu.

Padahal Bagnaia kesulitan di sesi kualifikasi dan sprint race, namun ia secara luar biasa mampu finis pertama di balapan utama MotoGP Catalunya 2024. Masalahnya, tak hanya hasil manis, Bagnaia juga punya kenangan buruk di Sirkuit Catalunya.

Francesco Bagnaia di Sirkuit Catalunya

Musim lalu, Bagnaia gagal menyelesaikan balapan utama karena mengalami kecelakaan tragis. Padahal, ia memiliki modal yang baik untuk memenangkan MotoGP Catalunya 2023.

Dimulai dari menguasai pole position hingga finis kedua di sprint race, Bagnaia lantas dijagokan untuk memenangkan MotoGP Catalunya 2023. Kendati demikian, takdir berkata lain.

Bagnaia justru mengalami kecelakaan di awal balapan, bahkan kakinya terlindas motor pembalap lain. Usai kecelakaan parah itu, Bagnaia lantas dibawa ambulan ke pusat medis Sirkuit Catalunya.

Halaman:
1 2
