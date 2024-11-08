CEO PT MNC Tbk Senang Lihat Antusiasme dan Keseruan di Cabor Basket MNC Sports Competition 2024

JAKARTA – CEO PT MNC Tbk, Noersing, mengaku senang melihat antusiasme serta keseruan yang hadir di pertandingan cabang olahraga (cabor) basket MNC Sports Competition 2024. Ia senang baik pemain dan suporter saling memeriahkan turnamen perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) MNC Group yang ke-35.

Pertandingan cabang olahraga bola basket MNC Sports Competition 2024 telah selesai digelar pada Jumat (8/11/2024) sore WIB di Playfield Court, Palmerah, Jakarta. Hasilnya, FTA-A berhasil keluar sebagai juaranya.

FTA-A menjadi juara setelah memenangkan partai final kontra iNews. Dalam pertandingan yang ketat, mereka menang dengan skor 29-22.

Pertandingan tersebut disaksikan langsung oleh Noersing dan juga Direktur Pemberitaan iNews Media Group, Syafril Nasution. Dari pantauan langsung di lapangan, mereka nampak sangat menikmati jalannya partai pamungkas tersebut.

Noersing pun mengungkapkan bahwa dirinya hadir langsung untuk menunjukkan dukungan dari jajaran Dewan Direksi kepada kegiatan MNC Sports Competition 2024 yang menjadi rangkaian dari acara Hari Ulang Tahun (HUT) MNC Group yang ke-35. Dia pun mengapresiasi seluruh peserta yang sangat antusias mengikuti turnamen ini.

“Tentu bagi kami semuanya pemenang karena saya dan Pak Safril datang ke sini untuk menunjukkan dukungan BOD (Board of Director) terhadap seluruh kegiatan olahraga HUT ke-35 MNC Group ini. Jadi kita senang sekali, sangat kompetitif, tetapi di samping itu mereka akrab sekali, membangun kerja sama tim dan mereka senang, itu yang paling penting, jadi bagi kami semuanya pemenang,” kata Noersing kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (8/11/2024).

“Jadi selamat kepada RCTI yang menjadi juara dan iNews yang runner up, serta seluruh peserta yang sudah berpartisipasi, terima kasih banyak,” tambahnya.