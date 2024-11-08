Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Final Basket MNC Sports Competition: FTA-A Juara Usai Taklukkan iNews

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |19:48 WIB
Hasil Final Basket MNC Sports Competition: FTA-A Juara Usai Taklukkan iNews
FTA-A juara basket MNC Sport Competition 2024. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
JAKARTA – FTA-A memastikan diri menjadi juara di cabang olahraga (cabor) basket MNC Sports Competition 2024, pada Jumat (8/11/2024) sore WIB. Bermain di Playfield Court, Palmerah, Jakarta, FTA-A tampil begitu luar biasa hingga mampu memenangkan laga yang sangat sengit kontra iNews.

Ya, FTA-A menjadi juara setelah memenangkan partai final kontra iNews. Dalam pertandingan yang ketat, mereka menang dengan skor 29-22.

Dengan hasil tersebut, FTA-A melanjutkan tren positif di cabor bola basket MNC Sports Competition 2024. Ini menjadi kali kelima berturut-turut mereka naik podium pertama di turnamen ini.

Dalam pertandingan final hari ini, FTA-A langsung tancap gas menyerang begitu laga dimulai. Mereka dengan cepat bisa memimpin 7-0.

MNC Sports Competition 2024 (Andhika Khoirul/MPI)

Setelah itu, iNews banyak membuang peluang untuk mencetak angka. Di sisi lain, FTA-A bisa terus menambah keunggulan mereka menjadi 14-4.

Telusuri berita Sport lainnya
