Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Rebut Peringkat 3 di Basket MNC Sports Competition 2024, MNC Bank Doakan MNC Group Makin Maju di HUT Ke-35

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |21:45 WIB
Rebut Peringkat 3 di Basket MNC Sports Competition 2024, MNC Bank Doakan MNC Group Makin Maju di HUT Ke-35
MNC Bank kuasai peringkat 3 di cabor basket MNC Sports Competition. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Peringkat ketiga cabang olahraga (cabor) basket MNC Sports Competition 2024 berhasil dikuasai oleh MNC Bank. Hasil positif itu pun disambut baik oleh para pemain MNC Bank, mereka juga berharap banyak hal positif termasuk majunya MNC Group di perayaan ulang tahun ke-35 perusahaan tersebut.

MNC Bank memetik kemenangan di laga perebutan tempat ketiga MNC Sports Competition 2024. Pertandingan itu berlangsung di Playfield Court, Palmerah, Jakarta, pada Jumat (8/11/2024) sore WIB.

Mereka berhasil mengamankan tempat ketiga setelah mengalahkan MNC University. Dalam pertandingan yang berlangsung cukup intens, mereka menang dengan skor telak, 39-17.

Perwakilan MNC Bank, Ronald, pun mengungkapkan bahwa tempat ketiga di MNC Sports Competition 2024 melebihi ekspektasi mereka. Sebab, ini baru kali pertama mereka tampil di ajang ini.

MNC Bank di basket MNC Sports Competition 2024

“Ini baru pertama kali MNC Bank menurunkan tim sendiri dan hasilnya di luar ekspektasi kita. Karena tim kita baru terbentuk tahun ini dan baru ikut satu turnamen, lalu ikut turnamen MNC Group ini dan Tuhan kasih kesempatan sampai ke semifinal walaupun kalah kemarin,” kata Ronald kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (8/11/2024).

“Lalu tadi di perebutan tempat ketiga, dari awal kita bilang ‘ini pertandingan terakhir, kita harus ngotot, kalau bisa bawa piala untuk MNC Bank’,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ronald mengungkapkan tak ada strategi khusus yang diterapkan MNC Bank hingga bisa finis di tempat ketiga. Mereka hanya memanfaatkan kekuatan pemain masing-masing.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/36/3155942/fiba_women_asia_cup_2025-Ae4Q_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/36/3144110/simak_harta_kekayaan_pebasket_lebron_james-CTtf_large.jpg
Harta Kekayaan Pebasket LeBron James, Lebih Tajir ketimbang Raja Minyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/36/3139025/david_singleton-a0Je_large.jpg
Reaksi David Singleton Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Basket Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/36/3137196/dewan_penasihat_fiba_menggelar_rapat_bersama_pemerintah_ri_mengenai_kesiapan_indonesia_jadi_tuan_rumah-9VWm_large.jpg
Menpora Dito Ikut Rapat Dewan Penasihat FIBA, Bahas Kesiapan Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement