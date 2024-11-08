Rebut Peringkat 3 di Basket MNC Sports Competition 2024, MNC Bank Doakan MNC Group Makin Maju di HUT Ke-35

JAKARTA – Peringkat ketiga cabang olahraga (cabor) basket MNC Sports Competition 2024 berhasil dikuasai oleh MNC Bank. Hasil positif itu pun disambut baik oleh para pemain MNC Bank, mereka juga berharap banyak hal positif termasuk majunya MNC Group di perayaan ulang tahun ke-35 perusahaan tersebut.

MNC Bank memetik kemenangan di laga perebutan tempat ketiga MNC Sports Competition 2024. Pertandingan itu berlangsung di Playfield Court, Palmerah, Jakarta, pada Jumat (8/11/2024) sore WIB.

Mereka berhasil mengamankan tempat ketiga setelah mengalahkan MNC University. Dalam pertandingan yang berlangsung cukup intens, mereka menang dengan skor telak, 39-17.

Perwakilan MNC Bank, Ronald, pun mengungkapkan bahwa tempat ketiga di MNC Sports Competition 2024 melebihi ekspektasi mereka. Sebab, ini baru kali pertama mereka tampil di ajang ini.

“Ini baru pertama kali MNC Bank menurunkan tim sendiri dan hasilnya di luar ekspektasi kita. Karena tim kita baru terbentuk tahun ini dan baru ikut satu turnamen, lalu ikut turnamen MNC Group ini dan Tuhan kasih kesempatan sampai ke semifinal walaupun kalah kemarin,” kata Ronald kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (8/11/2024).

“Lalu tadi di perebutan tempat ketiga, dari awal kita bilang ‘ini pertandingan terakhir, kita harus ngotot, kalau bisa bawa piala untuk MNC Bank’,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ronald mengungkapkan tak ada strategi khusus yang diterapkan MNC Bank hingga bisa finis di tempat ketiga. Mereka hanya memanfaatkan kekuatan pemain masing-masing.