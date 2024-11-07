iNews Optimis Tatap Final Basket MNC Sports Competition 2024, Doakan MNC Group Makin Jaya di HUT Ke-35

JAKARTA – Skuad iNews optimis menatap final cabang olahraga (cabor) bola basket putra MNC Sports Competition 2024. Mereka pun mendoakan MNC Group semakin jaya di hari ulang tahunnya yang ke-35.

Ya, iNews sukses menembus babak final MNC Sports Competition 2024. Kepastian itu didapat usai iNews menyikat MNC University di babak semifinal yang berlangsung di Playfield Court, Palmerah, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024) sore WIB. Mereka dengan skor 28-21.

Sempat unggul jauh, iNews yang berisikan para pemain senior keteteran di menit-menit akhir, tetapi berhasil menjaga keunggulan mereka sampai laga berakhir. Sang bintang, Syafiq, pun mengakui stamina mereka cukup terkuras karena MNC University diperkuat para pemain muda.

“Ya, lumayan capek karena lawannya muda-muda. Cuma Alhamdulillah kita semua bisa step up untuk pertandingan hari ini,” kata Syafiq kepada MNC Portal Indonesia selepas laga, Kamis (7/11/2024).

Di partai final, iNews akan berjumpa dengan FTA-A, yang menghajar MNC Bank dengan skor telak 47-26 di semifinal. Tim iNews pun optimis menatap pertandingan puncak tersebut.

“Persiapan khusus enggak ada buat final. Yang penting jaga kondisi aja, jangan tidur malem-malem supaya besok lebih fit lagi karena lawan besok lebih bagus dari hari ini,” jelas Syafiq.

“Kita lawan siapa aja harus optimis,” imbuhnya.

Lebih lanjut, perwakilan iNews mendoakan agar MNC Group semakin jaya di ulang tahun yang menginjak angka 35 tahun. Dia juga ingin kompetisi MNC Sports Competition bisa mempertandingkan lebih banyak cabor lagi tahun depan.

“Semoga MNC makin jaya selalu. Lalu, untuk kompetisinya semakin banyak cabor yang dipertandingkan tahun depan,” ucap Syafiq.