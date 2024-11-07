Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

iNews Optimis Tatap Final Basket MNC Sports Competition 2024, Doakan MNC Group Makin Jaya di HUT Ke-35

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |21:46 WIB
iNews Optimis Tatap Final Basket MNC Sports Competition 2024, Doakan MNC Group Makin Jaya di HUT Ke-35
Pertandingan basket di MNC Sport Competition 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Skuad iNews optimis menatap final cabang olahraga (cabor) bola basket putra MNC Sports Competition 2024. Mereka pun mendoakan MNC Group semakin jaya di hari ulang tahunnya yang ke-35.

Ya, iNews sukses menembus babak final MNC Sports Competition 2024. Kepastian itu didapat usai iNews menyikat MNC University di babak semifinal yang berlangsung di Playfield Court, Palmerah, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024) sore WIB. Mereka dengan skor 28-21.

Pertandingan basket di MNC Sport Competition

Sempat unggul jauh, iNews yang berisikan para pemain senior keteteran di menit-menit akhir, tetapi berhasil menjaga keunggulan mereka sampai laga berakhir. Sang bintang, Syafiq, pun mengakui stamina mereka cukup terkuras karena MNC University diperkuat para pemain muda.

“Ya, lumayan capek karena lawannya muda-muda. Cuma Alhamdulillah kita semua bisa step up untuk pertandingan hari ini,” kata Syafiq kepada MNC Portal Indonesia selepas laga, Kamis (7/11/2024).

Di partai final, iNews akan berjumpa dengan FTA-A, yang menghajar MNC Bank dengan skor telak 47-26 di semifinal. Tim iNews pun optimis menatap pertandingan puncak tersebut.

“Persiapan khusus enggak ada buat final. Yang penting jaga kondisi aja, jangan tidur malem-malem supaya besok lebih fit lagi karena lawan besok lebih bagus dari hari ini,” jelas Syafiq.

“Kita lawan siapa aja harus optimis,” imbuhnya.

Lebih lanjut, perwakilan iNews mendoakan agar MNC Group semakin jaya di ulang tahun yang menginjak angka 35 tahun. Dia juga ingin kompetisi MNC Sports Competition bisa mempertandingkan lebih banyak cabor lagi tahun depan.

“Semoga MNC makin jaya selalu. Lalu, untuk kompetisinya semakin banyak cabor yang dipertandingkan tahun depan,” ucap Syafiq.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/36/3155942/fiba_women_asia_cup_2025-Ae4Q_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/36/3144110/simak_harta_kekayaan_pebasket_lebron_james-CTtf_large.jpg
Harta Kekayaan Pebasket LeBron James, Lebih Tajir ketimbang Raja Minyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/36/3139025/david_singleton-a0Je_large.jpg
Reaksi David Singleton Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Basket Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/36/3137196/dewan_penasihat_fiba_menggelar_rapat_bersama_pemerintah_ri_mengenai_kesiapan_indonesia_jadi_tuan_rumah-9VWm_large.jpg
Menpora Dito Ikut Rapat Dewan Penasihat FIBA, Bahas Kesiapan Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement