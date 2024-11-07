Tembus Final Basket MNC Sports Competition 2024, Ini Harapan Skuad FTA-A untuk MNC Group di HUT Ke-35

JAKARTA – Skuad FTA-A sukses menembus babak final basket MNC Sports Competition 2024. Mereka pun membeberkan harapan untuk MNC Group di hari ulang tahunnya yang ke-35..

FTA-A berhasil meraih kemenangan di babak semifinal MNC Sports Competition 2024 yang digelar di Playfield Court, Palmerah, Jakarta, pada Kamis (6/11/2024) sore WIB. Mereka menggilas MNC Bank dengan skor 47-26.

Sempat keteteran di awal laga, FTA-A mengaku tampil kurang percaya diri. Namun, setelah mendapatkan kepercayaan diri di kuarter kedua, mereka bisa bangkit dan mendominasi sampai akhirnya merebut kemenangan atas MNC Bank.

“Ya di awal kita kurang pede ya semuanya. Cuma di menit-menit kuarter kedua, kita sudah mulai pede jadi bisa mencetak poin semua dan menjauh dari lawan sampai 20 poin,” kata perwakilan FTA-A, Indra, selepas laga kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (7/11/2024).

Di partai puncak, FTA-A akan bersua dengan iNews, yang mengalahkan MNC University dengan skor 28-21 di semifinal. FTA-A pun optimis bisa menjadi juara pada edisi tahun ini.

“Kita belum tahu ya kekuatan dari MNC University atau iNews kayak gimana, materi pemain mereka kita belum tahu. Tapi kita yakin juara karena perwakilan tiga TV,” jelas Indra.

Indra pun mengungkapkan harapannya untuk MNC Group yang merayakan HUT ke-35. Dia berharap MNC Group semakin sukses dan menjadi inspirasi bagi media lain di Tanah Air.

“Ya, semoga MNC bisa menciptakan anak-anak bangsa yang lebih baik, semoga jadi inspirasi lah buat media lain. Sukses dan jaya, jaya, jaya!” ujarnya.