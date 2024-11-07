Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Tembus Final Basket MNC Sports Competition 2024, Ini Harapan Skuad FTA-A untuk MNC Group di HUT Ke-35

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |21:37 WIB
Tembus Final Basket MNC Sports Competition 2024, Ini Harapan Skuad FTA-A untuk MNC Group di HUT Ke-35
Pertandingan basket di MNC Sport Competition 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Skuad FTA-A sukses menembus babak final basket MNC Sports Competition 2024. Mereka pun membeberkan harapan untuk MNC Group di hari ulang tahunnya yang ke-35..

FTA-A berhasil meraih kemenangan di babak semifinal MNC Sports Competition 2024 yang digelar di Playfield Court, Palmerah, Jakarta, pada Kamis (6/11/2024) sore WIB. Mereka menggilas MNC Bank dengan skor 47-26.

Pertandingan basket di MNC Sport Competition

Sempat keteteran di awal laga, FTA-A mengaku tampil kurang percaya diri. Namun, setelah mendapatkan kepercayaan diri di kuarter kedua, mereka bisa bangkit dan mendominasi sampai akhirnya merebut kemenangan atas MNC Bank.

“Ya di awal kita kurang pede ya semuanya. Cuma di menit-menit kuarter kedua, kita sudah mulai pede jadi bisa mencetak poin semua dan menjauh dari lawan sampai 20 poin,” kata perwakilan FTA-A, Indra, selepas laga kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (7/11/2024).

Di partai puncak, FTA-A akan bersua dengan iNews, yang mengalahkan MNC University dengan skor 28-21 di semifinal. FTA-A pun optimis bisa menjadi juara pada edisi tahun ini.

“Kita belum tahu ya kekuatan dari MNC University atau iNews kayak gimana, materi pemain mereka kita belum tahu. Tapi kita yakin juara karena perwakilan tiga TV,” jelas Indra.

Indra pun mengungkapkan harapannya untuk MNC Group yang merayakan HUT ke-35. Dia berharap MNC Group semakin sukses dan menjadi inspirasi bagi media lain di Tanah Air.

“Ya, semoga MNC bisa menciptakan anak-anak bangsa yang lebih baik, semoga jadi inspirasi lah buat media lain. Sukses dan jaya, jaya, jaya!” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/36/3155942/fiba_women_asia_cup_2025-Ae4Q_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/36/3144110/simak_harta_kekayaan_pebasket_lebron_james-CTtf_large.jpg
Harta Kekayaan Pebasket LeBron James, Lebih Tajir ketimbang Raja Minyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/36/3139025/david_singleton-a0Je_large.jpg
Reaksi David Singleton Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Basket Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/36/3137196/dewan_penasihat_fiba_menggelar_rapat_bersama_pemerintah_ri_mengenai_kesiapan_indonesia_jadi_tuan_rumah-9VWm_large.jpg
Menpora Dito Ikut Rapat Dewan Penasihat FIBA, Bahas Kesiapan Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement